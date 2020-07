Músicos mexicanos se unen en 'Pasos con alas'

"Pasos con alas" es una canción de esperanza para todos los mexicanos, con el fin de levantar el ánimo y motivar a la gente a seguir adelante, 13 músicos de diferentes grupos como: miembros de la banda Hello Seahorse, Siddhartha, Vanessa Zamora, Fer Casillas, Sofi Mayen, Little Jesus y Technicolor Fabrics, decidieron crear esta canción, en donde hablan de la solidaridad y empatía que se debe tener en estos tiempos difíciles.

Fer Casillas, cantante y compositora que fue participe en este tema nos contó en exclusiva para EL UNIVERSAL como fue la experiencia de participar en este proyecto, además de la grabación del video y el proceso. "'Pasos con alas' fue un proyecto del cual me siento muy agradecida y feliz de participar, más en estos tiempos, la canción la compusimos antes de que el virus tuviera un brote tan fuerte, nos fueron rebotando ideas, fue un proceso largo de retroalimentación, motivación y en el cual las ideas rebotaban a cada rato", expresó.

La canción está disponible en el canal de YouTube de Citibanamex, la cual viene acompañada de un video muy casero, en el cual se muestran a los 13 músicos en sus hogares, acompañados de varios instrumentos y algunos de paisajes naturales que buscan transmir el sentimiento de felicidad y esperanza.

"Yo me encontraba en Valle de Bravo cuando grabe, había un atardecer muy bonito y eso ayudó mucho, también fue una manera de expresar la libertad en el bosque y estar al aire libre ya que ahora nos encontramos siempre en nuestros celulares y tenemos la presión de todo lo que se está viviendo", agregó. La intérprete de "Como el aire" también expresó que la música es un elemento muy importante en estos tiempos, y que la intención de esta canción es tocar los corazones de las personas.

"Queremos llegar a muchas personas con esta canción, queremos dar un mensaje de comunidad, de esperanza, además que transmita motivación, desconectarnos de todo y disfrutar, poder tener una vida real aunque sea muy limitada, tener un balance en todo", añadió. De igual forma, Fer expresó que extraña los escenarios, el público en vivo y la conexión con su banda, en un tiempo planea poder tener un concierto virtual con los cantautores de "Pasos con alas" o incluso ella sola, por ahora está trabajando en su próximo EP que se espera estrené en el mes de septiembre.

"Por ahora no tenemos planeado ningún concierto pero lo voy a proponer porque la idea es buena y más con el nuevo desarrollo de la música digital que hay ahora, próximamente no tengo ninguna presentación pero estoy preparando mi nuevo EP que espero salga en septiembre", dijo. También agregó que el alcance que su música tiene en su público es de gran emoción para ella ya que jamás imaginó podría llegar tan lejos ni tener un efecto tan positivo con todo lo que canta y compone. "No sabía que mi música podía llegar tan lejos, tener ese efecto positivo en las personas es muy lindo", comentó. Esta canción fue compuesta por Héctor Rubén Mena Escudero, José Héctor Portilla Rodríguez y Oliver García Cerón, producida por Dan Solo y mezclada por Nacho Sotelo. Actualmente el video cuenta con más de 30 millones de vistas en el canal de Citibanamex, el próximo 31 de julio estará disponible en todas las plataformas de música y en los perfiles de todos los artistas que participaron.