Julián Gil confirma romance con Valeria Marín a través de foto

El actor argentino Julián Gil hizo oficial este martes su noviazgo con la conductora Valeria Marín a través de sus redes sociales tras meses de especulaciones.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el galán de telenovelas reveló a los cuatro vientos su amor por la presentadora mexicana con una fotografía que acompañó de tiernas palabras para Marín.

“Gracias mi amor .... @valmarin_r Por estos 6 meses de paz y amor incondicional. Le agradezco a la vida por ponerte en mi camino... Te amo. Te invito un café (SIC)”, escibió al pie de la imagen.

Por su parte, Valeria Marín también compartió la feliz noticia a través de otra fotografía juntos donde el histrión aparece plantandole un beso en la mejilla.

“Mi cómplice de felicidad y paz. Agradecida de encontrarnos sin buscarnos y de poder compartirte mi felicidad y tú la tuya”, expresó en Instagram.

La confirmación de este romance llega semanas después de que Julián Gil denunciara públicamente que su ex Marjorie de Sousa intenta quitarle la patria potestad del hijo que procrearon en común, hecho que nuevamente encendió las alarmas de un enfrentamiento legal de la famosa ex pareja, aunque hasta este momento De Sousa no ha brindado una declaración directa al respecto.