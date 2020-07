Lucas Matthysse se retira de los cuadriláteros

El peleador argentino Lucas Matthysse, excampeón mundial Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), anunció su retiro de los cuadriláteros a los 37 años, así lo dieron a conocer diversos medios de comunicación en Argentina.

Lucas Matthysse, nacido en Trelew y que no pelea profesionalmente desde hace dos años, hizo oficial en las horas recientes el punto final de su carrera: “el deseo siempre está ahí, pero no voy a volver, nunca más. Extraño todo sobre el boxeo, pero este retiro es definitivo”, declaró Matthysse a una estación de radio de su ciudad natal. “Dí más de 25 años de mi vida, dedicados a entrenarme y pelear. Logré más de lo que podría haber imaginado. Entonces, cuando las ganas me pican, me preguntó ¿Para qué volver si alcancé todo lo que me propuse?'", afirmó el también excampeón interino Súperligero del Consejo Mundial (CMB), título que consiguió al derrotar al nigeriano Olusegun Ajose, en Las Vegas, el 8 de septiembre de 2012.

Mathysse es ampliamente conocido por ser considerado en su mejor momento, como uno de los máximos “libra por libra” a nivel mundial, además de derrotar al lagunero Roberto “Massa” Ortiz en el segundo round de una pelea realizada en Cincinnati y también fue verdugo del mochiteco Humberto “Zorrita” Soto. El pampero forjó una extensa carrera como profesional, que se cimentó con 15 combates en escenarios de Estados Unidos.