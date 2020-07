Julio Furch espera que se recuperen los disparos a gol ante Chivas

Mejorar en el ataque es prioritario para los Guerreros del Santos Laguna, de cara al compromiso de la jornada dos en el torneo Guardianes 2020, en el que recibirán la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

De manera remota, el capitán de los Guerreros, Julio César Furch, ofreció una conferencia de prensa en la que admitió la necesidad del equipo por crear mayores oportunidades frente al marco rival, luego de que ante Cruz Azul no realizaron ni un solo tiro a gol. “En el partido del pasado fin de semana fue complicado crear situaciones, cuando pasamos a jugar con 4 – 3 – 2 logramos llegar un poco más. En realidad no hubo ningún disparo, pero creo que en los amistosos que estuvimos jugando once contra once, tuvimos muchas oportunidades y llegando con elementos al frente, así que esperamos que en el partido del domingo aquí en casa, podamos recuperar eso y hacer los goles”, afirmó.

En el rol del capitán, “El Emperador” trabaja más de cerca con los árbitros y tiene la certeza de que no se han cargado en contra de Santos, luego de las decisiones influenciadas por el video arbitraje que derivaron en una expulsión y un penalti de los Guerreros: “no creo que se cargue. Nosotros antes de empezar el torneo, tuvimos una práctica con gente del cuerpo arbitral, nos mostraron jugadas del torneo anterior, en las que fallaron y en las que no. Creo que en las jugada debe medirse la intención y eso le falta interpretar al VAR, porque en la expulsión de Hugo, en ningún momento ve la pierna del “Cabecita” y lo termina pisando sin ninguna intención, eso es lo que se debe juzgar y mejorar”.

