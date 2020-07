Ester Expósito muestra su figura desde una piscina

La actriz española Ester Expósito, que se ha convertido en una de las favoritas del público en Instagram, nuevamente 'sorprendió' al público al superar los 3 millones de 'me gusta' en pocas horas con una serie de fotografías donde se le ve disfrutar desde una piscina.

Luciendo su esbelta figura en un traje de baño de dos piezas, la joven de 20 años de edad posó sobre un flotador inflable, meintras disfrutaba del Sol y el agua.

"No me quiero ir de este paraíso", agregó Expósito en la publicación que ha superado los 3 millones 597 mil 'me gusta' en sólo dos horas de haber sido compartida en la red social.