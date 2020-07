Captan a Kim Kardashian llorando junto a Kanye West en su auto

La estrella de Keeping Up With The Kardashians fue captada ayer por paparazzis durante una tensa reunión que tuvo con West en Wyoming, Estados Unidos.

La imágenes muestran a la madre de cuatro, angustiada y quebrándose en llanto mientras mantiene una conversación con el músico de 43 años, en medio de su crisis matrimonial.

Esta es la primera vez que se ve a la pareja tras el polémico mitin de Kanye en Carolina del Sur, después de anunciar su candidatura a la presidencia de los EUA.

Durante su presentación, West reveló que él y su mujer habían pensado en abortar a North West, su primer primogénita, acto que molestó a la socialité, quien fue expuesta días después por el cantante en sus redes sociales, al denunciar que ella y su suegra Kris Jenner trataban de encerrarlo en un psiquiátrico.

Tras el escándalo por los mensajes del rapero en su cuenta de Twitter, donde además señaló que nunca permitirá que ninguno de sus hijos pose para Playboy, como su mamá, Kim utilizó su Instagram para pronunciarse sobre la reciente conducta de su famoso esposo, pidiéndole a la prensa empatía hacia West, quien aseguró padece de un cuadro bipolar.

Fue precisamente el padecimiento de Kanye, lo que lo llevó a visitar un hospital el pasado sábado, tras sufrir mucha ansiedad.

Los médicos consiguieron que Kanye pudiera regresar a su rancho en Cody, Wyoming, donde fue tratado.

Esto se produce a días de que Kanye le pidió perdón a su esposa, de 39 años, a través de un mensaje en Twitter.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.