Uriel Antuna narra su experiencia con los síntomas de COVID-19

El caso de Uriel Antuna se convirtió en tendencia tras la publicación de un blog por parte de su pareja, dejando muchas dudas en el aire, entre ellas la versión que manejó la Liga MX y el club, al considerarlo asintomático.

Este lunes, el jugador de las Chivas tuvo su espacio para explicar lo sucedido. El "Brujo" explicó que sintió malestares el mismo día del partido ante Cruz Azul en la Copa por México, sin embargo, el martes superó todas las incomodidades.

El video donde dio a conocer su positivo fue publicado el jueves, por lo que considera que no se le brindó el acomodo correcto a los días.

"Yo me sentí raro el domingo. Yo no pensé que fuera a dar positivo por las cosas como se habían dado, yo me sentía raro antes del partido. Después del partido empecé a sentir un poquito de escalofríos. El lunes regresando es cuando me empiezo a sentir mal, me sentí un poco mas decaído, cansado, entonces fue que me mandaron a mi casa, no entrené.

Me hicieron la prueba ese mismo lunes en la tarde, yo estuve un poquito decaído, que fue donde se muestran los videos. El martes en la mañana es cuando se me bajó la fiebre, ya estaba más tranquilo, mas aliviado y para todo el martes, miércoles y jueves yo ya estaba perfectamente como nuevo. Fue día y medio lo que me sentí mal nada más y el video sale el jueves. Los días los acomodaron un poquito mal".

Antuna confirmó que una semana previa al final de la Copa fue cuando se realizó la última prueba de detección.

"La última prueba que se hizo fue una semana antes a los partidos. Yo también me sorprendí del positivo porque nos habían hecho una prueba anteriormente y salimos todos negativos. Pensé que iba a ser una infección en la garganta, pero desgraciadamente salió positivo".

Tras el resultado de su prueba, en Chivas le dieron indicaciones, donde deberá estar en casa por un periodo de15 días, por lo que también se perderá el partido de la jornada 2, cuando Chivas visite la cancha de Santos Laguna.

"Me dieron 15 días aislado, ya llevo prácticamente una semana, me queda una semana más y después haremos la primera prueba, esperando en Dios que salga negativo para hacer la segunda y que salga otra vez negativo para poder regresar a las canchas".

La semana pasada se dieron a conocer 4 casos positivos en Chivas, donde Uriel Antuna fue uno de los afectados, además de Fernando Beltrán, Ronaldo Cisneros y Alexis Vega.