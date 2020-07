Abrirán módulo del INE para entrega de credenciales

A partir del lunes 3 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) reiniciará actividades, por lo que se trabajará con la entrega de credenciales que hasta antes del 18 de marzo se habían tramitado como reposición o nuevas carnets. Ya se diseñó un protocolo sanitario.

El vocal ejecutivo del Distrito 02 del INE, Salvador Ovalle Hernández, informó que desde la semana pasada procedieron a iniciar con las labores de limpieza como de sanitización de sus instalaciones ubicadas en la esquina de avenida Allende y Constitución, en tanto que el personal comenzó a ser llamado para esta semana a fin de prepararse para la entrega de estos plásticos de identidad.

Debido a la pandemia, abrirán al público en horario limitado, de 9 de la mañana 3 de la tarde, eliminando de momento el turno corrido que se ofrecía de 8 de la mañana a 8 de la noche .

"Serán atenciones individualizadas, solo con cita y por tanto será menos gente la que se va a atender por día", dijo el funcionario.

Recordó que antes de que fuera decretada la contingencia sanitaria se hacían en esta vocalía ejecutiva alrededor de 300 trámites y en ese sentido ahora que regresan todo dependerá del número de personas que gestionen su cita a través del Inetel o bien en la página web www.ine.mx

Ovalle Hernández dijo que bajo esta normativa y protocolos sanitarios no se permitirá que exista fila de espera, sino que se atenderán citas programadas y personalizadas, ofreciendo un tiempo de cinco a 10 minutos por persona atendida, es decir, será un número limitado de trámites.

Enfatizó que además de la sana distancia, la toma de temperatura al ingreso y la dotación de gel antibacterial, se aplicarán otras medidas como no permitir la entrada de personas que no porten cubrebocas. Además será sanitizada el área por cada persona que se atienda y salga de las instalaciones para garantizar que no se contagien ni los usuarios, ni el personal. También se colocarán acrílicos de protección en cada estación de trabajo.

Ovalle expuso que esta apertura del lunes 3 de agosto la atención al público será exclusivamente para la entrega de credenciales que se tramitaron en el módulo hasta antes del 18 de marzo; en tanto que el 17 de agosto la oficina se abrirá para todo tipo de trámites.