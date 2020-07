Aispuro da positivo a COVID-19

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, reveló que dio positivo al COVID-19, motivo por el cual permanecerá en aislamiento y continuará con las acciones de trabajo desde su domicilio.

"Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de COVID-19. Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter ayer a las 10:03 de la noche.

Apenas el pasado viernes, Aispuro estuvo presente en una reunión con otros mandatarios en Guanajuato, donde convocaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a iniciar un "diálogo nacional por un nuevo y justo federalismo".

En el encuentro estuvieron Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila; Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Silvano Aureles, de Michoacán; José Ignacio Peralta, de Colima; y Martín Orozco, de Aguascalientes.