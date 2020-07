¿Cómo podemos lidiar con el estrés?

El estrés se ha vuelto parte del estilo de vida que llevamos debido a la rapidez con la que se mueve el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detectó que el 75% de los mexicanos viven bajo continuo estrés.

Te contamos cuáles son los hábitos que generan más estrés según John Tours, codirector del programa de psiquiatría digital del Beth Israel Deaconess Medical Center de Harvard.

Cuando las cosas no salen como se desea, es normal llegar a sentir inquietud, sin embargo, cuando estas terminaron así debido a que no estaban bajo control o las decisiones no eran de uno, se tiende a crear una obsesión buscando formas de manipularlo.

Este es uno de los puntos más estresantes ya que se mantiene en una constante frustración deseando que el resultado sea distinto.

Se debes soltar y concentrar solo en lo que se puede hacer y no buscar interferir en las decisiones de los demás. Hay que darse el tiempo de realizar las tareas con tiempo. Tomar un momento para reconocer y aceptar también aquellos sentimientos que se quieren evadir.