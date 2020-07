'Campaña ha tenido un impacto positivo'

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que la campaña masiva en La Laguna para concientizar a a la población sobre la obligatoriedad del uso del cubrebocas ha tenido un impacto positivo.

Sin embargo, señaló que como en todo, "hay gente que sigue sin entender, hay gente que no ha atendido las recomendaciones y hay gente que incluso, no solamente no ha atendido las recomendaciones, sino, ha violado las reglas que de alguna forma, de carácter sanitario, se han impuesto por el Subcomité y han sido respaldadas con decretos del Gobierno del Estado, como tal están incurriendo en delitos".

El mandatario estatal recordó que se han dispersados bailes masivos en las últimas horas pero apuntó que "no por esto, podemos tampoco manchar el actuar de muchísima gente que sí está haciendo las cosas bien y nos está ayudando en este tipo de campañas".

Riquelme Solís dijo que durante esta pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el uso del cubrebocas se convierte en la mejor herramienta para evitar los contagios aunque resaltó que la Comarca Lagunera es la región del estado "más complicada" para disminuir la incidencia sobre todo por la parte conurbada con Durango.

"Tendríamos que estar haciendo exactamente lo mismo y dando el mismo número de cubrebocas de acuerdo al tamaño de la población que también lo voy a hablar con el gobernador de Durango (José Rosas Aispuro Torres). Pero en el caso nuestro, pues ya empezamos, no es algo que salga nada más en una ocurrencia de una semana y otra semana me preguntes y no", expuso. Agregó que hay un compromiso por parte de los alcaldes por lo que los municipios compraron una parte de cubrebocas mientras que el Estado hizo lo propio.

El gobernador comentó que se adquirirán otro número de tapabocas para continuar con las labores de concientización. "Veo positiva la campaña, en efecto hay gente que no está atendiendo la recomendación, y bueno pues, cada vez dentro del número de positivos que diariamente se da, a todo mundo ahora sí, nos está tocando un conocido, un familiar, o alguien cercano donde esto pues va creando conciencia en la gente", expresó.

Riquelme Solís estuvo ayer en el Centro de Convenciones de Torreón para presidir la reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna.

Sanciones

Medidas drásticas. *Hace unos días, el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna advirtió que se endurecerían las medidas de prevención sanitaria en la región ante el panorama de contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19) que persiste en la región desde hace meses. *Dentro de las principales acciones se contempló el ya sancionar a quienes se resisten a usar el cubrebocas en la vía pública. Y es que en las calles, todavía se puede observar a ciudadanos que no usan la mascarilla para prevenir el contagio y propagación de la enfermedad.