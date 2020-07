Presentarán cambios a proyecto del Parque

Responsables de las direcciones municipales de Obras Públicas y Medio Ambiente se reunirán nuevamente con autoridades estatales, entre ellos personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), para presentar una nueva propuesta de modificación al proyecto de rehabilitación del Parque Morelos, ante la insistencia de la población de que no se talen árboles en la zona.

Tanto los usuarios del parque como los vecinos han protestado continuamente porque las autoridades no les tomaron parecer. Abiertamente expresan que no quieren tala de árboles ni canchas porque atraerán "malvivientes", dicen, y porque consideran que lo que hace falta son más árboles, un sistema de riego, más alumbrado, mejoras en el asfalto y en el adoquín.

El problema es que al tratarse de recursos asignados por el Gobierno federal para un proyecto ya definido, presentado y aprobado desde hace más de un año, tanto por el Gobierno estatal como por el Gobierno municipal, si llegara a cancelarse, no solo se perderían los 9 millones 969 mil 653 pesos asignados a través del Ramo 23 (Fondo Metropolitano del 2019) sino que habría consecuencias negativas y sanciones para el estado de Durango por no ejercerlo.

La problemático pudo haberse evitado si las autoridades hubieran socializado su interés de renovar este espacio durante la gestación del proyecto y no semanas después del arranque oficial.

Hasta el momento, la obra sigue detenida luego de que el pasado 13 de julio se diera el arranque oficial por parte de las autoridades estatales y municipales.

Hiram López Manzur, director de Ecología y Medio Ambiente de Gómez Palacio, aseguró que es de interés de la alcaldesa Marina Vitela, que se pueda trabajar en conjunto con las autoridades estatales, de manera que no haya afectación a las áreas verdes. No obstante también aseguró que no es posible dejar que una inversión millonaria a realizarse corra algún riesgo de no ejercerse. La obra se encuentra a cargo de la empresa contratista Construcciones y Sistemas Integrales de La Laguna S.A de C.V.

Los trabajos en la zona se llevarían cinco meses pues el periodo de ejecución de la obra estaba proyectado del 13 de julio al 31 de diciembre de este año.

Las acciones que ahí se realizarán consisten en la rehabilitación del Parque Morelos, ubicado en la manzana que ocupan las calles de la calzada J. Agustín Castro, calle Ocampo, calle Rayón y calle Zaragoza, en la zona Centro del municipio de Gómez Palacio. Los vecinos y usuarios no quieren nada de tala de árboles.

Polémica

En la zona se cuenta con un área de 29 mil 745 metros cuadrados. *Dijeron que solo se intervendrán las siguientes áreas: cancha de futbol rápido, construcción de dos canchas de usos múltiples, construcción de dos domos, construcción de gradas, 7 velarias, área de juegos infantiles y construcción de sanitarios. *Vecinos y usuarios no quieren las canchas.