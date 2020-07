Definirán esta semana rumbo del ciclo escolar en Coahuila

Esta semana se tomará la decisión sobre qué rumbo tomará el próximo ciclo escolar 2020-2021 en Coahuila de acuerdo a la cantidad de casos positivos del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que en la reciente reunión en Guanajuato que sostuvo con 11 mandatarios estatales del país se acordó que este viernes los secretarios de Educación presentarán cuáles serían los protocolos en caso de que la definición se diera por estado, en concordancia con la situación que prevalezca en las regiones con referencia al COVID-19.

El análisis también girará en torno a si se aplicará un modelo híbrido (combinar clases presenciales con la educación a distancia) o a si todo el ciclo escolar se desarrollará de manera virtual.

Riquelme mencionó que la intención de su Gobierno es que al menos la educación superior, tecnológica y técnica se impartan de manera mixta, pues las empresas están solicitando mano de obra calificada este año.

"Y no puede esperar, es decir, esa parte técnica y tecnológica y sobre todo algunas carreras que requieren práctica presencial, no nada más de teoría virtual, tenemos que irlas liberando poco a poco para no quedarnos atrás y no contrastar con la reapertura económica que estamos manejando", señaló.

El mandatario insistió en la necesidad de liberar la mano de obra calificada dado que el Gobierno estatal está dando opción a que la industria retorne y que mucha de ella se quede en Coahuila y no se vaya por motivo de la pandemia o por depresión económica que pudiera existir en el país.

"Por eso nos están haciendo un estudio muy completo que no tiene que ver más que con nuestros indicadores y con el número de egresados que tiene Coahuila, con las carreras necesarias en este momento para poderlas liberar, es decir, muchas de ellas en carácter mixto, presencial y virtual y algunas otras se quedarán en virtual hasta que no veamos el comportamiento del virus", mencionó.

Riquelme Solís señaló que se estarán revisando puntualmente aquellas regiones que en la actualidad tienen una capacidad de maniobra en la parte técnica en materia de salud para la toma de decisiones del ciclo escolar.

"En esas regiones muy probablemente empecemos a liberar media superior, pero esta semana definimos bajo un estudio que estamos haciendo de manera local y bajo uno que nos están haciendo de manera global a los 11 gobernadores que nos estamos reuniendo periódicamente", afirmó.

Recientemente se dio a conocer que las 30 universidades que aglutina la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (Cieslag) A. C. se encuentran listas para el arranque de las actividades académicas de forma virtual el próximo mes de agosto y con fechas acordes a su situación escolar.

No obstante, la presidenta de Cieslag, Martha Silvia Argüelles Molina, dijo que de acuerdo a la situación que se mantenga en la entidad por la pandemia por el coronavirus, las escuelas de la región Lagunera también están preparadas para un posible retorno presencial, o bien, para aplicar el modelo híbrido.

Refuerzan aprendizaje

Nivel básico. *En días pasados quedó instalada la mesa técnica del programa 'Cerrando Fuerte' para el ciclo escolar 2020-2021 con el fin de garantizar que todos los estudiantes de nivel básico adquieran los aprendizajes fundamentales con el reforzamiento intensivo de competencias de lenguaje, comunicación y matemáticas. *El objetivo, según informó la Secretaría de Educación en Coahuila, es también reducir el nivel del logro insuficiente que pone en riesgo la continuidad educativa. Esta estrategia amplía el alcance al 25 por ciento de la matrícula.