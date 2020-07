Buscan espacios físicos para aislar a pacientes COVID

Debido que los contagios de COVID-19 van en aumento y a que la pandemia no se ha controlado en Coahuila y el país, la Secretaría de Salud en el estado buscará aplicar aislamientos pre y post-hospitalarios por lo que dialogará con los presidentes municipales para activar espacios físicos temporales y dar atención a pacientes infectados por el virus que ya salieron de su estado de gravedad y que ya no ocupan una cama en los hospitales. Este esquema también podrá ser utilizado por las personas que han dado positivo a la enfermedad, que son asintomáticos y que aunque no han requerido hospitalización, buscan evitar contagiar a sus familias y tener el aislamiento correcto. El secretario de Salud, Roberto Bernal, indicó que en el caso de Torreón podría habilitarse el gimnasio auditorio y aseguró que en un primer acercamiento, hay apertura por parte del alcalde Zermeño.

