José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, da positivo a COVID-19

Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de #COVID19



Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación.