Ryan Dorsey reaparece con tierno mensaje hacia Naya Rivera

Ryan Dorsey mostró el sufrimiento por el que está pasando por la muerte de su exesposa Naya Rivera.

Dos semanas después del fallecimiento de la actriz, Dorsey subió una foto que muestra a la protagonista de Glee abrazando a su hijo Josey, mientras disfrutan de una puesta de sol y agregó un emotivo mensaje en donde deja ver que aún no asimila la pérdida de Rivera.

"Esto es tan injusto... No hay suficientes palabras para expresar el vació que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esto sea vida ahora. No sé si volveré a creer. Estabas justo aquí... Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey un día antes. La vida no es justa".

El protagonista de series como "Ray Donovan" y "Justified" agradeció por haber compartido parte de su vida con ella, con quien se casó el 19 de julio del 2014.

"Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio al niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que algunas veces te enojabas y me decías 'Ryan, ¿puedes dejar de tomar fotos?' Estoy feliz de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de instantáneas y videos que Josey tendrá para siempre y vea que su mamá lo amaba más que a la vida".

Dorsey también mostró que el tener a su hijo hace que sea un poco menos duro el momento y que se ha convertido en su principal fortaleza.

"La vida se trata de buenos y malos momentos pero con Josey a mi lado, son pocos los malos, porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Nunca olvidará de dónde vino".

Finalmente, el artista de 37 años agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado, además de pedirles que no olviden apreciar a su familia y a la vida.

"Gracias a todos por el amor y apoyo abrumador que nos han enviado. Sé amable contigo mismo, sé amable con los demás, perdona, olvida, no guardes rencor. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Hay paz en el silencio. El tiempo en la Tierra es precioso y nunca sabrás...nunca sabrás lo que puede pasar".