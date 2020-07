Jiménez se despide de la Premier League con complicado camino a la Champions

Aunque aún quedaba la esperanza de ir a la ronda de repechaje para continuar con vida, el Tottenham se adueñó del sexto lugar, finalizando así el torneo.

Este lunes el delantero compartió en redes sociales su mensaje de despedida del torneo, en el cual aseguró que estaba orgulloso del trabajo que realizó con su equipo aunque no terminaron como 'esperaban'.

It was not the way we wanted to finish the @premierleague but I’m really proud of this pack because we did a great season/ No fue la manera en la que queríamos terminar la Premier League, pero estoy muy orgulloso de esta manada por el gran torneo que hicimos.pic.twitter.com/Y56ZUOQs78