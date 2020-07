Aseguran que Joe Jonas y Sophie Turner ya son papás

Así lo reveló TMZ, luego de que en febrero se diera a conocer que la célebre pareja estaban esperando a su primer heredero.

De acuerdo a la publicación, la primogénita de los artistas, de quien aún no se ha dado a conocer su nombre, nació en un hospital de Los Ángeles el pasado miércoles.

Aunque Jonas y Turner nunca confirmaron oficialmente su embarazo, la intérprete de “Sansa” en la serie de HBO, se dejó ver con su abultado vientre en la recta final de su gestación.

Pregnant Sophie Turner baking brownies on IG live with Joe Jonas, without addressing any of the rumours is a mood. good for them. Thank you for the lively live-streams!pic.twitter.com/bT25PB8Wve