Salvador Zerboni revela excesos que vivió junto a Alejandra Guzmán

El actor Salvador Zerboni rompió el silencio durante una entrevista donde reveló que fue novio de Alejandra Guzmán, con quien aseguró haber probado por primera vez las drogas, al estar expuesto al ambiente pesado en el que se encontraba la cantante.

Fue durante una reciente emisión del programa El minuto que cambió mi destino, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, que el histrión de 38 años contó que durante su juventud comenzó un romance con la rockera, justo cuando ella terminó su relación con el empresario Pablo Moctezuma, padre de su única hija Frida Sofía.

Durante la charla, Zerboni reveló que su amor con la intérprete de Yo te esperaba, duró seis meses aproximadamente y señaló que ese un noviazgo fue más una fiesta que un romance serio.

"Anduvimos como seis meses, fue un amor de verano, yo iba en la prepa y nos conocimos en Acapulco... Me llevaba como diez años, me fui a vivir con ella un tiempo cuando mis papás me cacharon con ella", reveló durante la entrevista.

Platicó que durante ese tiempo vio muchas cosas que no le parecieron.

"Vi muchas cosas con ella, los ambientes pesados, drogas, en mi vida las había visto y ahí la probé por primera vez... con ella vi muchas cosas que me espanté, hasta balazos".

Al ser cuestionado sobre si se había enamorado de la cantante, al actor respondió: "Me enamoré de la rockstar. No de Alejandra, me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo … Y yo empezaba a tomar en serio. Viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes", señaló.

Respecto a su relación con Frida Sofía, quien apenas tenía tres años cuando él entró a la vida de Alejandra: "Jugaba con ella. Ella era una bebé tenía tres años y andaba con nosotros de arriba para abajo, pero era una bebé".

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado respecto a las polémicas declaraciones del actor.