Penélope Menchaca goza su nueva etapa en el show Enamorándonos

A pesar de la presión que hay en cuanto al rating, Penélope Menchaca lo toma con calma y disfruta de su nueva etapa en el show de Enamorándonos.

"Es como una telenovela en donde algo sucede: se pelean, son calenturientos, hay miles de dramas".

Reconoce que ninguno de los personajes de la emisión le impone: "Para ser sincera... en realidad aquí 'yo soy la nueva'. Ellos hicieron de Enamorándonos un programa de entretenimiento. Ellos se han ganado su lugar; es más su programa que el mío". A Menchaca se le cuestiona que pensaron en ella para volver a los grandes números en rating: "No me preocupo por lo que yo no puedo cambiar".