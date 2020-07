Se registra hundimiento en avenida de Gómez Palacio

Un tramo de 50 metros del asfalto recién colocado en la avenida Victoria, entre las calles Querétaro y Zacatecas, se hundió. Previamente una constructora había ejecutado en esta zona obras correspondientes al Colector Victoria, mismas que se llevaron seis meses, incomodaron a la población durante ese tiempo y resultaron al final de mala calidad. Este domingo la vialidad cumplía siete días de haber sido abierta de nuevo a la circulación.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, dijo que su gobierno no tolerará trabajos de mala calidad y exigió aplicar la fianza de garantía a la constructora responsable, misma que fue contratada en la pasada administración. Ordenó una inmediata inspección por parte del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, así como de la Dirección de Obras Públicas y Urbanismo.

"La causa principal fue la utilización de materiales de mala calidad para reparar unas tuberías de agua potable, esto por una parte. Otra causa son los vicios ocultos en la construcción del relleno de la zanja, algo que sucede con los contratistas que hacen las cosas a la carrera", dijo el director adjunto del Sideapa, Jesús Benítez Félix.

Por la mala calidad en las obras que la constructora venía demostrando fue que en marzo el Sideapa canceló el contrato asignado desde agosto del 2019 a la Constructora e Inmobiliaria MADE S.A. de C.V.

"Desde el inicio de la administración luchamos por no darle acceso a su contrato, mismo que no asignamos nosotros, se asignó de última hora en agosto del año pasado por la pasada administración. En septiembre que entramos, yo empecé a hacer un corte de las empresas que tienen malas referencias pero en este caso no pudimos hacerlo por temas legales", declaró Benítez Félix.

La obra original consistía en realizar un colector de 24 pulgadas de la calle Durango a la calle Oaxaca, por lo que atravesaba el bulevar Miguel Alemán. Eran aproximadamente unos mil metros lineales, pero debido a los problemas con el contratista, el Sideapa dio por terminada la relación de manera anticipada en el mes de marzo. El contrato original era por 3 millones de pesos, no obstante el contratista solo alcanzó a realizar menos del 50% de los trabajos, por lo que se le pagó menos de un millón y medio de pesos.

En diciembre pasado, el Sideapa pagó el anticipo a la constructora empezando labores hasta febrero: "Lo cancelamos por la mala calidad y la falta de disposición porque me dejaba tirada por días los trabajos", dijo Benítez.

Mientras tanto, la obra causó incomodidad durante meses a los gomezpalatinos, por interrumpir una de las vialidades principales sin que se notaran avances. Los vecinos tuvieron afectaciones en tomas domiciliarias.

"Hubo mala reparación de las tuberías que interceptan y es lógico porque abren zanjas y rompen tubos y esas reparaciones fueron mal elaboradas y con materiales de mala calidad", dijo el director. Mencionó que fue el Sideapa quien finalmente colocó asfalto para tapar la zona porque el contratista había dejado abierta la zanja durante dos meses.

El organismo ahora cobrará a la constructora alrededor de 700 mil pesos y el propio Sideapa asignará obras pendientes a otro constructor.

"De entrada estamos ya actuando directamente con las reparaciones con nuestro personal del Sideapa y después entraría a alguien más a terminar los rellenos y las reparaciones del pavimento", dijo Benítez.

La alcaldesa Marina Vitela dijo que se elaborará un dictamen técnico al respecto de lo ocurrido y mientras tanto también ordenó acordonar el área para prevenir accidentes, por lo que ordenó vigilancia por parte de la Subdirección de Vialidad haciendo un llamado a los conductores para que circulen con precaución en esa área.

El hundimiento se registró desde el sábado. Según los vecinos incluso la máquina de trascabo se ladeó mientras circulaba pues estaba hueca la zona por lo que al final quedó expuesta.