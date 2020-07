Gerardo Arteaga se va a Europa

Apenas arrancó el Guardianes 2020 y Guillermo Almada ya tiene otro problema. Busca quién ocupe la lateral por izquierda, tras la partida de Gerardo Arteaga al Genk de Bélgica.

El tapatío canterano de Santos Laguna, anunció ayer su fichaje al futbol belga, aunque desconoce cuando se unirá al equipo donde militaron elementos de la talla de Kevin De Bruyne (Manchester City/Inglaterra), Christian Benteke (Crystal Palace/Inglaterra), Divock Origi (Liverpool/Inglaterra), Thibaut Courtois (Real Madrid/España) y Yannick Carrasco (Atlético de Madrid/España).

"No tengo fecha exacta" dijo el juvenil de 21 años, a la cadena que tiene los derechos de televisión de los Guerreros y que transmite sus partidos como local por sistema satelital y de cable, reconociendo que son sus últimos días en la Comarca.

Su partida al futbol europeo, lo tiene muy contento, pero a la vez tranquilo en el equipo albiverde, ya que hay material humano que pueda sustituirlo. Con Jesús Angulo disputó el puesto en el Clausura 2018, pero el ahora jugador del Atlas fue titular durante la liguilla, en la que los laguneros se alzaron con el título de la Liga MX.

CONFIANZA DE ALMADA

Fue el propio Almada a su llegada, quién optó por Arteaga para que se quedara en Santos, por lo que Angulo tuvo que emigrar a los Rojinegros, otro de los equipos de Orlegi Sports.

"El grupo está muy competitivo la verdad, si me voy yo, sé que está otro compañero que puede hacer las cosas igual que yo o mejor" y además tranquilizó a los seguidores verdiblancos "que no tengan duda y que no se preocupen si me voy, al final va a estar aquí alguien que lo puede hacer de igual manera o mejor".

Varios días fueron los rumores de su llegada al Genk, los cuales se intensificaron el fin de semana, precisamente cuando los laguneros volvieron a tener actividad oficial, luego de cuatro meses de no hacerlo, debido al brote del COVID-19.

"Sabía del rumor, los compañeros me preguntaban en el vestidor, pero lo de fondo (del tema) fue gracias a mi representante, al final Dante (Elizalde) fue quien me dio la noticia y me felicitó, está muy orgulloso y contento, al igual que Pepe Riestra que me marcó, estaban contentos por todo el tiempo que estuve con ellos, los momentos que vivimos".

Y es que reveló, que durante la jornada dominical, tuvo sentimientos encontrados, ya que le va a tocar salir del club que le dio todo, al que llegó en mayo del 2013, cuando apenas comenzaba su adolescencia.

"Fueron 7 años los que estuve aquí, de los cuales 4 fueron en la Casa Club, que fue donde me formé, la verdad que sí se va a extrañar todo eso".

La decisión no fue fácil por muchos factores, pero es algo que Gerardo deseaba desde que era un niño, el jugar del otro lado del Atlántico.

"Es como un sueño irme a jugar a Europa, es un gran club también el Genk. Lo difícil es porque vas a otro país, con un idioma y cultura diferente, pero es el reto con el que uno sueña y hay que estar preparado para todo, ya que sabes que te va a tocar algún día".

No ha platicado al momento con el "Tata" Martino, el entrenador nacional que lo llamó para varias convocatorias, pero Arteaga sabe que en dos años se jugará el Mundial en Catar, por lo que tendrá la oportunidad de mostrarse en el viejo continente, por lo que será una buena oportunidad para pertenecer a ese grupo.

Pero antes, deberá cumplir otro de sus sueños, de poder jugar Juegos Olímpicos: "Desgraciadamente pasó esto de la pandemia y no pudimos ir a los Olímpicos, pero por algo pasan las cosas ahora, se abrió esta oportunidad de ir a Europa, pero sigue en pie el Preolímpico, solo se movió de año".

Agradeció a los seguidores de los Guerreros, por el apoyo que en todo momento le brindaron durante varios años, sobre todo el cariño, el que considera recíproco y sincero.

Ante Cruz Azul, fue tal vez el último duelo de Arteaga con la albiverde, por lo que todavía no asimila ese momento, pero sabe que es triste, ya que no sabía que su traspaso llegaría tan rápidamente.

"Le quiero dar las gracias a Alejandro (Irarragorri) por todo lo que me ayudó aquí y más que nada, porque todos me están ayudando a cumplir mi sueño que es jugar en Europa, tal vez no era el momento (por la pandemia), pero todos me echaron la mano".