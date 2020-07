'Canelo' Álvares iría ante un púgil británico

El púgil británico Callum Smith, es uno de los posibles rivales para el tapatío Saúl Álvarez. En los próximos días, se despejará la incógnita, ya que el irlandés Jason Quigley, también se maneja como adversario del "Canelo".

Todo indica que Álvarez, quien recientemente intensificó sus entrenamientos, está considerando regresar en septiembre a los cuadriláteros, luego de que no pudiera programarse su pelea para mayo, debido al coronavirus.

El entrenador Joe Gallagher, cree que su pupilo Smith, Supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso Supermediano, es la opción preferida para el "Canelo", pero reconoce que las reducidas recompensas financieras que se ofrecen, podrían influir en la decisión final.

"El nombre de Callum Smith todavía está en el cuadro y tendremos que esperar y ver", dijo Gallagher. "Entiendo que hay una cantidad de dinero. Entiendo que no hay boletos, entiendo que no hay una base de fans. Entiendo que no se puede ganar dinero con la promoción".

Confesó que para un promotor y su empresa es muy difícil programar una velada así, debido a todas las circunstancias adversas por la pandemia, adelantando que Saúl irá por la opción más barata.

Y es que Smith es considerado como el número uno en la división de 168 libras, tras ganar la final del World Boxing Super Series y Gallagher insiste en que el invicto de 30 años, es la pelea más atractiva que se le ofrece al mexicano.

Sobre el "Canelo" opinó "está entrenando duro, quiere pelear en septiembre. Creo que contra Callum Smith. Hay negociaciones en curso con Golden Boy y con cualquier otra persona".

Cuando se le preguntó si "Canelo" podría enfrentar a un inglés como Smith ó el británico Ryder, el presidente de Golden Boy, Eric Gómez, dijo a un canal de la Gran Bretaña: "Hay una muy buena oportunidad. Hay un par de tipos que estamos viendo como una posibilidad".