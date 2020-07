Cubrebocas con toque mexicano

En las nuevas tendencias del mundo de la moda destacan los cubrebocas con diseños, pues al parecer la pandemia los colocó como uno de los accesorios forzosos para nuestra nueva normalidad.

Ya que es un detalle valioso para continuar con nuestra vida tras la fuerte contingencia sanitaria, distintas marcas y diseñadores de renombre han comenzado a generar sus propios productos con sus diseños distintivos y precios 'exagerados'. Pero también, jóvenes emprendedores o que ya tenían sus propias marcas arrancaron su producción propia.

Tal es el caso de Ilustra Mapana, una marca mexicana que imprime la esencia nacional en sus colores, texturas y estampados. luchadores, ajolotes, nopales y frutas típicas mexicanas son las imágenes más destacadas de sus máscaras, recordándonos las raíces mexicanas en cada una de ellas.

Además de ser coloridas e ideales para resaltar cualquier atuendo para cualquier ocasión, su interior de doble tela refuerzan su seguridad para no solo lucir increíble, sino también brindarnos la seguridad necesaria para no correr riesgo de contagio de COVID-19 o simplemente proteger a los demás de no ser infectados.

En ilustra Mapana también destaca el diseño 'delgado' que resulta como para la época de verano. Mariana Belemlinsky, responsable de la marca, confesó a Vogue uno de los 'plus' que ofrecen sus productos es que los diseños son únicos e irrepetible, pues ella misma diseña la textura de los colores y figuras de sus propias telas.

'Ilustraciones originales de la cultura mexicana llevadas a objetos de diseño y moda', es como se presenta Ilustra Mapana a su público en Instagram, canal de venta que más utilizan para llegar a miles de mexicanos que buscan protegerse, pero también lucir a la moda complementando cada 'outfit' de una manera original.

Esta gran marca nacional se ha dado a conocer gracias a las redes sociales, difundiéndose entre clientes, quienes gustosos comparten sus atuendos portando sus cubrebocas, mismo que se ofrecen a un precio accesible y fácil de conseguir.

Probablemente el cubrebocas sea una accesorio longevo en nuestra vida.