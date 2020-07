Disfruta Jordan Carrillo sus primeros minutos

Hace un año, Guillermo Almada debutó a Adrián Lozano en la Liga MX con Santos Laguna. El sábado por la noche, el técnico uruguayo le dio la oportunidad a otro canterano de los albiverdes: Jordan Carrillo.

A diferencia del Apertura 2019, Lozano fue titular en el arranque de la campaña ante el Guadalajara, mientras que el sinaloense Carrillo Rodríguez de 18 años de edad, vio acción de relevo por espacio de 9 minutos, al sustituir al capitán Julio Furch.

"Estoy muy feliz y me siento muy bien, gracias a Dios se me dio la oportunidad y me siento muy emocionado, tengo que seguir trabajando y aprovechar esta oportunidad" señaló Jordan tras sus primeros instantes en el máximo circuito.

Las cosas no fueron fáciles para el nacido en Culiacán, ya que ingresó cuando los Guerreros se encontraban perdiendo por dos goles, ante una intensa lluvia en el Estadio Olímpico Universitario de la capital del país.

"Definitivamente tengo que seguir trabajando, exigirme en todo momento y pensar en pelear por un puesto en el cuadro titular", dijo el juvenil, quien está consciente de lo que debe de hacer para seguir siendo tomado en cuenta.

El apenas mayor de edad, inició su carrera futbolística en la categoría Sub-13 de Rayados de Monterrey, donde permaneció por espacio de dos torneos, para después llegar con la escuadra lagunera en el Apertura 2016 en la categoría Sub-15.

En su posición de volante ofensivo, acumula hasta la fecha 39 goles en las inferiores de fuerzas básicas. En enero del presente año debutó en la Copa MX frente a los Pumas.

Carrillo ya salió campeón con las filiales albiverdes. En el Apertura 2017 y Clausura 2018, fue bicampeón en la Sub-17, mientras que hace un año, en el Apertura 2019, logró coronarse con la categoría Sub-20.

También cuenta con una importante trayectoria en Selecciones Nacionales menores, siendo su principal objetivo disputar la siguiente edición de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20, programada en Indonesia, aunque antes, tendrá que clasificarse con el Tri en la eliminatoria de la Concacaf.

Por último, Jordan compartió el mensaje que le brindó el timonel charrúa Almada, tras jugar sus primeros minutos en la Liga MX: "Me comentó que lo hice de buena manera, que siguiera de la misma forma y me felicitó por este momento".