Secretario del Trabajo en Coahuila confía en recuperación de empleos perdidos

El titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Román Alberto Cepeda, declaró que ya pasó "lo más álgido" luego de ser cuestionado sobre el tema de desempleo en el marco de la pandemia en el estado.

El funcionario se dijo confiado en que los empleos que se han perdido en todas las regiones pronto van a recuperarse, derivado del trabajo que se ha realizado con cada una de las reactivaciones de giros, mismas que han sido evaluadas desde ángulos económicos, sanitarios y de impacto social, según precisó el propio Cepeda.

"No es un tema que se acabe de la noche a la mañana, no fue un evento fortuito, la pandemia continúa, la consecuencia también, pero Coahuila está preparado para a la brevedad posible recuperar el número de empleos.Yo creo que lo más álgido ya pasó, sin embargo no vamos a dejar de estar con una consecuencia en la que tendremos que estar muy atentos, sobretodo equilibrando, también creemos que los empleos van a ser de pronta recuperación, por eso nos interesa mucho seguir con las aperturas económicas, pero hacerlo con mucha responsabilidad", declaró.

Respecto a la situación específica de la Comarca Lagunera, el secretario del Trabajo de Coahuila destacó a la región como la de mayor perspectiva de crecimiento pese al impacto de la pandemia, tomando en cuenta la inercia que tenía durante el año pasado y con la llegada de empresas de gran calado como Milwaukee Tools, AlfaGomma y la estadounidense EasyWay.

"Indiscutiblemente y lo van a ver en todas y cada una de las regiones de Coahuila, particularmente en La Laguna que fue, en las últimas cifras y en las últimas estadísticas, la región de mayor crecimiento en números de empleo y todo lo demás, por lo que es muy importante mantenerlo aún con la consecuencia de pandemia de empleos, que se haga con mucho cuidado y sobre todo con una pronta recuperación económica, regresar a una nueva realidad, que vamos a continuar con esto pero tenemos que seguir también con una actividad económica, tenemos que seguir con el crecimiento de empleos".

Cabe señalar que han sido 42 mil 947 fuentes de empleos formales los que se perdieron durante este 2020 en todo el estado, según el corte del mes de junio que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).