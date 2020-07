Óliver Pérez rompe marca en Grandes Ligas

El lanzador mexicano Óliver Pérez colgó un cero ayer en la victoria de los Indios 9-2 sobre los Reales de Kansas City, pero al entrar a la lomita de las responsabilidades por primera vez en la temporada, rompió el empate que tenía con Fernando Valenzuela, Aurelio Rodríguez y Juan Gabriel Castro, para ser el mexicano con más temporadas jugadas en las Grandes Ligas con 18.

Pérez entró en la séptima entrada y cumplió con una gran labor al retirar a los tres hombres que enfrentó, dos de ellos por la vía del ponche.

Óliver no permitió hits ni bases por bolas y necesitó 15 lanzamientos para sacar los tres outs.

La labor de Óliver en esta temporada será diferente debido a la nueva regla de retirar tres bateadores o terminar un inning, ya que el zurdo en las últimas campañas entraba como relevista "situacional", y en varias ocasiones enfrentaba a solo un bateador, lo que ahora cambiará, pero dice estar listo.

"Estoy listo para lanzar una entrada o dos. En mi carrera me ido adaptando a todas las circunstancias y no veo por qué ahora no pueda", respondió Pérez en una entrevista.

La carrera del mexicano empezó en 2002 cuando lanzó para los Padres de San Diego, uno de los ocho equipos con los que ha jugado en Grandes Ligas; completan la lista Mets, Piratas, Diamondbacks, Indios, Nacionales, Marineros y Astros.

Ha visto acción en 671 juegos, con marca de 72-91, 4 salvamentos y efectividad de 4.38.

En postemporada tiene récord de 2-0 con 3.86 carreras admitidas por cada 9 entradas.

Carlos Carrasco abrió de nuevo. Su inspirador regreso tras luchar contra el cáncer es absoluto.

Más de un año después de que le fuera diagnosticada leucemia, el derecho venezolano ponchó a 10 en poco más de seis innings y el dominicano José Ramírez pegó un par de cuadrangulares para la victoria de los Indios.

38 AÑOS de edad tiene Óliver Pérez, quien ha jugado con ocho equipos en Grandes Ligas.

Ramírez conectó un jonrón de tres carreras bateando de zurda en el cuarto episodio y agregó un batazo solitario de derecha en la sexta entrada a favor de los Indios, que finalmente armó una sólida ofensiva contra el bullpen de Kansas City.

Con una rotación incompleta luego que algunos lanzadores dieron positivo en COVID-19, el mánager de los Reales Mike Matheny otorgó el turno de abridor al relevista Ronald Bolaños (0-1), quien concedió dos carreras en el primer inning y cargó con la derrota.

Carrasco no se hubiera imaginado una experiencia como esta cuando subió al montículo el 30 de mayo de 2019 para enfrentar a los Medias Blancas de Chicago. Días después, los médicos le diagnosticaron leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer que puede resultar mortal.

Pero ha regresado a la rotación de Cleveland, y su presencia en la misma alienta a todos los que han estado pendiente de su recuperación.