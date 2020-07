'NOS4A2' se aleja del libro y se vuelve más terrorífico

El pasado 20 de julio se estrenó la segunda temporada de la serie "NOS4A2", basado en el libro homónimo escrito por Joe Hill y protagonizado por Zachary Quinto, razón por la que actores y creativos tuvieron un panel durante [email protected] en donde dieron algunos adelantos del show.

Durante la transmisión especial de poco más de 30 minutos estuvieron presentes Hill y Quinto en compañía del showrunner Jami O'Brien, quien detalló que esta segunda temporada la historia se despegará de lo que aparece en el libro en que se basa.

Señaló que esta decisión se tomó ya que no querían que los fanáticos del show y del libro supieran hacia dónde se dirigía el show y luego de ver casos como el de "Game of thrones" en el que la historia cambió a la de material en el que se basa.

"No queríamos que los fans se sintieran cómodos, queremos sorprenderlos y que supieran que aunque estaba basado en el libro de Joe (Hill), podíamos llevar la historia hacia otros terrenos no explorados ahí. Creíamos que queríamos hacer el show un poco más terrorífico y que se sintiera como una película de terror clásico", detalló Jami.

Para el showrunner, dar contexto fue clave en esta nueva temporada, por ello decidieron explorar y ahondar en la historia de Charlie (Zachary) antes de que se convirtiera en un vampiro secuestrador.

"Me parece que es muy enriquecedor para la historia, le da más profundidad, estoy orgulloso de que los productores tomaran esa decisión. Me gusta que en esta nueva etapa se muestran los traumas y el abandono infantil del personaje. No comenzó siendo este monstruo, tuvo algunas circunstancias desafortunadas que lo afectaron a lo largo de los años", explicó Quinto.

En el panel se revelaron que algunos de los cambios del libro a la pantalla fueron producto de Hill y O'Brien y quizá algunos de los más significativos fueron explorar la historia de Millie Manx, la hija del protagonista.

"Aunque aparece al final del libro y está en la miniserie cómica Wraith, el programa nos permitió desarrollar su personaje, particularmente después de la muerte de Charlie al final de la primera temporada. Su muerte le da espacio para pensar más allá de Christmasland, O 'Brien explicó, y su lucha interna la ha llevado a cuestionar su elección de ser la niña de un papá", señaló Hill.

Aun así, por todos los cambios o adiciones que ha habido en el programa, todavía hay secuencias del libro que han llegado a la serie de manera íntegra y en palabras de Hill, los dos últimos episodios de la temporada tendrán secuencias que él quería ver desde que su libro sería adaptado.