Asegura Monreal que hubo sobornos detrás de reformas estructurales

El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no sólo hubo sobornos para que legisladores entonces de oposición aprobaran la reforma energética, que es "la punta del iceberg", sino que hubo pagos y bonos detrás de "todas" las reformas estructurales.

"Me temo que el soborno y el cohecho no sólo se dio en la reforma energética, quizá era la más emblemática por el caso (Emilio) Lozoya, pero me temo que hubo recursos - ojalá salga pronto- en la reforma laboral, en la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma de telecomunicaciones, en todas hubo bonos, pagos indebidos y que eran tendientes al voto en favor de ellas", aseguró.

Dijo que, como diputado federal entonces, de 2012 a 2015 "fuimos los únicos de que votamos en contra de todas las reformas estructurales".

"Lo recuerdo muy bien, es más, tengo documentadas cosas, tengo los discursos de aquella época y tengo todo, pero ese es un tema que sí va a continuar en México.

"Esto que está apareciendo en la última semana, es la punta del iceberg, la punta del iceberg de la corrupción, de las redes de corrupción institucionalizadas que llegaron a erradicarse y a arraigarse en los gobiernos pasados".

Monreal se refirió así a las presuntas revelaciones que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, tendría entorno a su participación en las redes de corrupción del caso Odebrecht, y que, como han documentado diversos articulistas, llevarán al exfuncionario a acusar de sobornos a diputados y senadores de la 62 Legislatura (2012-2015) que avalaron, al menos, la reforma energética.

En rueda de prensa virtual y transmitida en redes sociales Monreal presentó hoy su libro "La infamia" en el que relata cómo en los años 90 él y su familia fueron señalados y perseguidos con el propósito de frenar su carrera política con acusaciones de vínculos con el narcotráfico, que hoy se ha demostrado que eran inexistentes.

Ahí aseguró que "conociendo al presidente de la República desde hace 22 años, no se va a detener frente a los actos de corrupción y de impunidad del pasado" por lo que el tema continuará.

Luego, en conferencia Monreal Ávila agregó que junto con presiones y pagos indebidos para las reformas estructurales las hubo también para aprobar cambios en materia de Amparo.

Reconoció que, en ese tiempo, siendo coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano denunció sobornos y mil millones de pesos de subvenciones extras a las bancadas que dieron su voto pero, expresó ahora, "no tengo elementos para referirme a determinados legisladores" y debe prevalecer la presunción de inocencia.

Sobre una eventual reversa a la reforma energética sostuvo que de comprobarse los sobornos fehacientemente, además de someter a proceso penal a los responsables podría buscarse revertir la reforma energética.

Pero para ello tendría que repetirse todo el proceso de una reforma constitucional: dictamen, aprobación por mayoría calificada de ambas cámaras y por la mitad más uno de los congresos estatales.