Buscan que ejército de EUA deje de reclutar usando videojuegos

La idea de que una persona que es buena en los videojuegos de guerra puede serlo también en un escenario real al parecer no es tan descabellada o, al menos, puede ser que los amantes de los juegos puedan considerar una carrera en la milicia. Razón por la cual las fuerzas militares estadounidenses se unieron recientemente a Twitch. Sin embargo su canal podría tener los días contados.

A través de un acuerdo, la plataforma de streaming de videojuegos comenzó a compartir transmisiones de juegos en vivo de los equipos de deportes electrónicos de la milicia de Estados Unidos para que pudieran interactuar con los espectadores y, encontrar a personas que pudieran estar interesadas en unirse al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

El problema con lo anterior es que Alexandria Ocasio-Cortez, representante de Nueva York, afirma que las fuerzas militares han estado violando las reglas de la plataforma y buscará presentar una enmienda al proyecto de ley de Asignaciones de la Cámara que evitará que la milicia use fondos que, por ahora, están garantizados por un proyecto de ley para "mantener una presencia en Twitch.com o cualquier videojuego, deportes electrónicos o plataforma de transmisión en vivo".

Ahora la propuesta deberá ser avala por otros miembros del congreso de Estados Unidos.

¿Cuál es el problema?

De acuerdo con un reporte de The Next Web, las fuerzas militares de Estados Unidos se unieron a Twitch con el fin de reunir reclutas jóvenes que gustan de la plataforma de transmisión, aunque la Marina dijo que no era la única intención ya que ellos simplemente querían "demostrar que jugamos videojuegos".

En la página del canal de esports del Ejército se puede leer: "Bienvenido al Twitch oficial de esports del Ejército de Estados Unidos. Aquí compartimos la pasión de nuestros miembros por los juegos, exhibimos competencias y conectarnos con nuestros televidentes". Mientras que en el canal de deportes de la Marina dice: "Otras personas te dirán que no te quedes despierto toda la noche mirando una pantalla. Te pagaremos para que lo hagas. Mira cómo es la vida dentro del uniforme en el canal oficial de Twitch de la Marina de los Estados Unidos".

Sin embargo, además de "divertirse" y jugar, según los informes, el Ejército realizó "sorteos" en su canal de Twitch y compartió enlaces automáticos en su chat de transmisión, prometiendo un control Xbox Elite Series 2 como premio. Sin embargo, de acuerdo con The Nation, el truco estaba en que en realidad esos enlaces dirigían a los usuarios a "un formulario de reclutamiento sin mención adicional del concurso, probabilidades, número total de ganadores o cuándo ocurrirá el sorteo".

Ante la situación Ocasio-Cortez expresó su preocupación en una declaración que dio al medio Motherboard: "Es increíblemente irresponsable que el Ejército y la Armada recluten jóvenes y niños impresionables a través de plataformas de transmisión en vivo. La guerra no es un juego, y la decisión del Cuerpo de Infantería de Marina de no participar en esta herramienta de reclutamiento debería ser una señal clara para que las otras ramas de los militares dejen de practicar por completo".

Al parecer las noticias sobre sus prácticas en la plataforma de videojuegos logaron presionar a las autoridades militares pues anunciaron que pausarían sus transmisiones en Twitch.

Y es que ya han estado envueltos en otros escándalos pues, recientemente, en una transmisión en vivo de Call of Duty, un espectador llamado Jordan Uhl, fue expulsado de los canales de Twitch del Ejército y la Armada después de preguntar sobre crímenes de guerra en Estados Unidos. Ante el hecho, grupos de defensa de la Primera Enmienda escribieron una carta exigiendo que revoquen la prohibición de acceso a este usuario.

Veremos si la iniciativa de eliminar a la milicia de la plataforma da resultado.