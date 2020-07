Salve a una reina; Helen Mirren, celebra 75 años de vida

La actriz Helen Mirren, "La reina de las las mil caras", cumple este domingo 75 años marcados por su paso por las tablas teatrales, la televisión y la gran pantalla, una continua reinvención que la convierte en una de las actrices veteranas más cotizadas.

Nieta de un aristócrata ruso a quien la revolución bolchevique sorprendió en Londres, la actriz nació el 26 de julio de 1945 en un hogar modesto a las afueras de la capital británica, donde empezó a cultivar su amor por las artes en funciones teatrales escolares.

Tras el instituto, Mirren fue aceptada en el National Youth Theatre, la compañía en la que debutó como actriz con la obra Cleopatra con apenas 20 años, y desde donde dio el salto a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, las tablas en las que creció como intérprete durante más de quince.

Formada en papeles clásicos con experiencia en emperatrices y reinas, sus tanteos en el cine llegaron pocos años después, con su debut en la película Sueño de una noche de verano en 1968, aunque Mirren no llegaría a despuntar en la gran pantalla hasta haber cumplido los 45, con películas como Excalibur, 2020 o la polémica Calígula.

El aterrizaje a la televisión lo hizo con Principal sospechoso, una serie que permaneció en antena entre los años 1991 y 2006, con la que la londinense llegó a millones de hogares británicos interpretando a la investigadora Jane Tennison.

Sin embargo, su reconocimiento definitivo llegó en el año 2007, cuando se alzó con el Óscar por su papel como Isabel II en La Reina, un retrato de la soberana del Reino Unido con el que se impuso a cuatro fuertes candidatas, las actrices Meryl Streep, Kate Winslet, Judi Dench y Penélope Cruz.

A lo largo de su carrera, Mirren optó en otras tres ocasiones a la estatuilla dorada, con sus nominaciones por La locura del rey Jorge (1995), Gosford Park (2002) y La última estación (2010).

Acumuló también cuatro Bafta del cine británico, uno por su papel en La Reina y tres por la serie de televisión Principal sospechoso, además de dos premios a la mejor actriz en el Festival de Cannes, por Cal en 1984 y La locura del rey Jorge en 1994.

A ello se suman sus 14 nominaciones a los Globos de Oro, aunque finalmente solo ganó tres, dos de ellos en el mismo año por interpretar a dos reinas de idéntico nombre, Isabel II en La Reina e Isabel I en la serie homónima, por la que además se hizo con un Emmy.

A finales del año pasado, Mirren se metió de nuevo en piel regia al interpretar a la emperatriz Catalina II de Rusia para contar los últimos años de otra de las mujeres más poderosas de la historia en la miniserie Catalina la grande de la plataforma Sky.

Su salto a las plataformas digitales se afianzó además con su participación en Descubriendo a Ana Frank. Historias Paralelas, un documental estrenado este mayo en el que la londinense narra los diarios que escribió la adolescente judía mientras se ocultaba de los nazis en una casa de Amsterdam durante la segunda Guerra Mundial.

Mirren, que aseguró no haber aspirado nunca a tener hijos durante una entrevista en el New York Times en 2016, está casada con el director de cine estadounidense Taylor Hackford, a quien conoció durante el rodaje de Noches de sol en 1985.

Destacada por su lucha en los 70 contra el empeño de la prensa por retratarla como mito erótico de la época, la actriz se ha posicionado en varias ocasiones a favor del movimiento feminista MeToo, nacido del escándalo que causó en el mundo del cine en 2017 las revelaciones de acoso sexual del productor Harvey Weinstein.

"Algo pasó y me encanta que unas generaciones jóvenes de mujeres simplemente no vayan a aceptarlo", señaló la actriz durante una entrevista en Radio Times, en la que también afirmó no creer en la "sexualidad binaria" al considerar que todos somos "una maravillosa mezcla de hombre y mujer".

Condecorada en 2003 con la Orden del Imperio Británico, Mirren ha mostrado su apoyo a diferentes causas reivindicativas, entre ellas, la organización de apoyo a mujeres supervivientes de la guerra Women for Women International, de la que es embajadora.

Inicios y detalles de sus trabajos

Educada en la escuela de St Bernard (Essex), se interesó por la actuación desde niña.

En 1965 debutó en Antonio y Cleopatra en el National Youth Theatre. A esta obra le seguirían Troilo y Crésida, y Macbeth, donde interpretó a Lady Macbeth.

En cine participó en una adaptación de El sueño de una noche de verano (1968), donde fue Hermia. En 1971, realizó una gira por el norte de África junto a Peter Brook, durante la que participó en una adaptación hecha por el director del poema persa El lenguaje de los pájaros.

En 1976, Mirren realizó el doble papel de Ofelia y Gertrudis en Hamlet y en 1979 protagonizó Calígula de Tinto Brass.

En los años siguientes, John Boorman la llamó para componer a Morgana en Excalibur (1981) y Peter Weir le ofreció el personaje de la mujer de Harrison Ford en La costa de los mosquitos (1986).

En 1984, la actriz ganó por primera vez el premio del Festival de Cannes por Cal (dirigida por Pat O'Connor), en la que interpreta a Marcela, viuda de un hombre asesinado por el IRA, que vive un romance con un miembro de esa organización.

El placer de los extraños

Trabajó posteriormente en El placer de los extraños (Paul Schrader, 1990) y junto a Michael Gambon protagonizó El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (Peter Greenaway, 1989), donde encarnó a Georgina, una mujer hastiada de su matrimonio que encuentra un amante. Sus siguientes películas fueron La isla de Pascualini (1987) y Cuando vuelven las ballenas (1989).

En la década siguiente interpretó a la detective Jane Tennison en la serie televisiva Prime Suspect.

En cine colaboró en la adaptación de Edward Morgan Foster Donde los ángeles no se aventuran (1991), en la que interpretó a Lilia Herrinton, una mujer que muere en el parto de su hijo, que a su vez perecería por la accidentada intervención de los miembros de su familia para hacerse con la custodia.

Trabajó junto a Nigel Hawthorne en La locura del rey Jorge (1994), donde encarna a una reina Charlotte que vela por la salud de su marido enfermo de porfiria a la vez que vigila expectante las aspiraciones dinásticas de sus hijos.

Por este trabajo, Mirren recibió su segunda Palma de Oro y su primera candidatura al Óscar a la mejor actriz de reparto. Al año siguiente, regresó al teatro con A Month in the Country (1995), obra por la que fue nominada al premio Tony.

En 1996 protagonizó En el nombre del hijo, en la que es Kathleen Quinlan, la madre de un preso del IRA que mantiene la huelga de hambre contra Margaret Thatcher, y que sobrelleva su situación refugiándose en su amiga Annie (Fionnula Flanagan), quien, al revés de ella, sí respetará la decisión de su hijo de no alimentarse por vía intravenosa.

A este título le siguió En estado crítico, sátira de Sidney Lumet sobre el funcionamiento de la sanidad, El príncipe de Egipto (en la que prestó su voz a la reina) y Teaching Mrs. Tingle, donde compone a Eva Tingle, una profesora amargada por no haber salido del pueblo y que humilla a sus alumnos hasta que estos la secuestran, momento en el que les obligará a mirarse en su propia imagen.

En 2001 fue candidata al premio Laurence Olivier y trabajó en varios proyectos cinematográficos: El juramento (Sean Penn, 2001), Last Orders (Fred Schepisi, 2002) y Gosford Park, donde encarna al ama de llaves de una mansión, la señora Wilson. Varias asociaciones de críticos y el Sindicato de Actores la reconocieron como la mejor actriz de reparto del año, no así en los Óscar, que finalmente recibió Jennifer Connelly por su actuación en A Beautiful Mind.

En 2003, Mirren trabajó en la adaptación televisiva de La primavera romana de la Sra. Stone y Las chicas del calendario, donde interpreta a Chris, una mujer de pueblo que decide animar a su amiga Annie (Julie Walters), recién enviudada, proponiéndole participar -para recaudar fondos para una asociación- en la elaboración de un calendario donde ellas posarían desnudas. Por su trabajo recibió una nominación a un Globo de Oro.

Wonder Woman apaga 69 velitas muy contenta

Lynda Carter, quien se hizo famosa gracias a su trabajo como Wonder Woman en la serie del personaje de los setenta, celebró el pasado 24 de julio 69 años de vida.

Lynda entró a un concurso de belleza local y alcanzó la primera fama a nivel nacional ganando el título de Miss Mundo USA en 1972 representando a Arizona, lo que le dio el derecho de representar a los Estados Unidos en el Concurso de Miss Mundo en Londres donde logró clasificarse entre las 15 semifinalistas.

Después de tomar clases de actuación en varias escuelas en Nueva York, comenzó a hacer apariciones en series de televisión como Starsky y Hutch, Cos y Nakia y películas serie B incluyendo Bobbie Jo and the Outlaw (1976).

Su carrera como actriz no despegó hasta que protagonizó la serie de televisión La Mujer Maravilla (Wonder Woman).

La serie duró tres temporadas, varias décadas después de terminar su papel, Lynda Carter continúa siendo identificada como la amazona de DC Comics.