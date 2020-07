Batman: The Dark Knight es la mejor cinta de superhéroes

Las películas de Wonder Woman (2017) y Avengers: Endgame (2019) han destacado en el siglo XXI, sin embargo, es Batman: The Dark Knight la que se se llevado un gran mérito.

La película de 2008 protagonizada por Christian Bale, Michael Caine y Heath Ledger se ubicó entre las 100 mejores cintas del presente siglo, de acuerdo con el reconocido diario británico The Guardian.

The Dark Knight, segunda cinta de la trilogía de Christopher Nolan, se colocó como el único largometraje de superhéroes considerada entre lo mejor de esta centuria.

El listado lo encabeza la película There Will Be Blood y le siguen 12 Years a Slave, Boyhood, Under the Skin y In the Mood for Love.

En la lista de las 100 mejores películas, que The Guardian dio a conocer hace unos meses, figuran filmes mexicanos como Roma y Amores perros.

"La única película de comics que hizo la diferencia es la obra maestra del género de Christopher Nolan: fatalista, vigorizante y para siempre el legado de Heath Ledger, a quien se le otorgó póstumamente un Oscar por su aterradora actuación", opinó el rotativo inglés sobre la cinta.

Gracias a The Dark Knigh, el fallecido Heath Ledger obtuvo el Óscar a Mejor actor de reparto por su caracterización del Joker, aunque no pudo recoger su reconocimiento en vida.

De acuerdo con varios sitios especializados, The Dark Knight reavivó el cine de superhéroes y lo impulsó a que cada verano la gente esparara con ansias películas de sus personajes de DC o Marvel.

"No estoy muy seguro si el género de películas de superhéroes envejecerá algún día. A la gente le gusta ver a los actores visitiendo trajes especiales y dándoles palizas a los villanos", comentó Christopher Nolan en una entrevista a la BBC hace años.

En el filme, con la ayuda del teniente de policía James Gordon y el recientemente elegido fiscal del distrito Harvey Dent, Batman eleva la apuesta en su guerra contra el crimen al proponerse desmantelar los grupos mafiosos restantes que plagan las calles.

La sociedad es efectiva, hasta que la mafia lo arrastra al combate para evitar que un lunático criminal conocido como Joker desate un reino de caos que sumiría a Gotham City en el caos.

La primera historia de Batman llamado "El caso del sindicato químico", apareció en el libro de historietas Detective Comics número 27, publicado en mayo de 1939.

En la historia, Batman se enfrenta a un químico que mató a sus socios, uno tras otro, con tal de apoderarse de un negocio.

Muestra a un Batman más inhumano en comparación a los relatos que llegarían en el futuro; por ejemplo, cuando el villano muere en las últimas páginas del libro, el héroe exclama: "Es un final adecuado para alguien de su tipo".