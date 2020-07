Retocede hospedaje 20 años en Durango

La crisis causada el COVID-19, generó un retroceso turístico en Durango, al grado de que los hoteles tienen el promedio de ocupación que se tenía hace 20 años.

Francisco Martínez Díaz de León, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, enfatizó en que la ocupación hotelera actualmente se mantiene por debajo del 20 por ciento y se genera por condiciones que privaban hace dos décadas. "La ocupación era de lunes a viernes hace 20 años, cuando venían los agentes de ventas, la gente que venía de los municipios o sea, una ocupación por gente de negocios", refirió.

Luego de que se consolidaron los proyectos para lanzar a Durango como destino turístico, cambiaron estos factores, pasando de un 30 por ciento de ocupación entre semana, a un 60 durante los fines de semana.

Estos márgenes de ocupación hotelera se debían principalmente a visitas provenientes de Sinaloa, Nayarit y Torreón con fines recreativos, convirtiendo los fines de semana en los mejores para el sector en Durango.

"Y no vemos cuándo se vaya a recuperar esta ocupación que tenemos. Se abrió Villas del Oeste, pero solamente a un 25 por ciento, la gente con la pandemia no tiene recursos como para viajar y la que tiene no viene ahorita a Durango porque no hay museos, los restaurantes no están funcionando todos al 100 por ciento, no hay realmente a qué venir a Durango", lamentó el empresario.

Fue claro al señalar que no se ha definido de qué manera se va a generar atracción turística, al menos para los fines de semana.

Añadió que durante el 2019, el turismo generó una derrama económica de mil 200 millones de pesos, y el escenario más optimista para 2020 sería de 400 millones de pesos.