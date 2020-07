Habitantes de Lerdo comparten problemática de baja presión de agua

Aunque viven en sectores diferentes del municipio de Lerdo, Eladio, Lucía e Isabela sufren por el mismo mal: la baja presión de agua potable. Para ellos, cumplir las exigencias de un constante lavado de manos y por más de 20 segundos, así como el mantener una higiene óptima en el lugar ante la contingencia del COVID-19, no es una tarea fácil.

Don Eladio es vecino de la colonia Las Sauces. Hace unos días sufrió por la falta de agua, que permaneció por espacio de poco más de tres semanas. Después de ese tiempo, salió "lo normal, poca que es normal", dijo el usuario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), responsable del abastecimiento de la ciudad.

Gracias a que instaló un tinaco, la presión ha mejorado pero sus finanzas se vieron afectadas, pues los gastos de energía eléctrica se incrementaron. De no contar con dicho sistema, el agua no subiría ni a la regadera. "Otros vecinos que no tienen, se bañan a botes", dice don Eladio.

Recuerda que el problema no es nuevo, pues desde hace 17 años han padecido por la baja presión, situación que expusieron al titular del Sapal, Julio César Casas, con quien se reunieron para solicitar solución a su problema de desabasto, el cual se presentó en plena pandemia por el coronavirus.

Doña Isabela es vecina del sector Las Huertas. Al igual que don Eladio, hace un par de años se vio obligada a instalar un hidroneumático para poder almacenar su agua en una cisterna. El abasto de agua se incrementó al igual que sus recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sus vecinos, con menos recursos económicos, instalaron bombas, que se colocan en la llave de paso y que extrae el agua directamente de la red general, lo que ocasiona que el resto de los vecinos no tengan ni gota de agua.

Lucía es vecina de la colonia Quintas Lerdo, sector que desde hace varias administraciones ha padecido por la falta de agua y baja presión.

El problema en este sector habitacional es parecido a los dos anteriores, solo que en este las pipas no llegaron para todas las familias que se vieron afectadas también por el desabasto que se vivió hace días durante varias semanas.

Para la atender la zona urbana de Lerdo, el Sapal cuenta con 11 pozos y busca la perforación de uno más, para "prevenir" la falta de agua, que ya padecen algunos sectores.

De acuerdo con Julio César Casas, titular del sistema, siete de los pozos abastecedores se encuentra en el sector conocido como San Fernando, uno más en Raymundo, dos en la calzada Guadalupe Victoria y otro en Villa Jardín, cuya reparación dejó a varias colonias sin agua potable durante más de tres semanas.

"Y cada ejido tiene su pozo. No te sabré decir cuántos son. Ellos nos reportan a nosotros cuando hay una falla en la operación del pozo nosotros acudimos al apoyo", explicó el funcionario.

El pasado 9 de julio, el Cabildo en pleno aprobó que el sistema de agua potable de la comunidad de Nazareno fuera operado por el Sapal.

Lo anterior derivado a la deuda de 800 mil pesos que en la actualidad tiene el sistema que surte a la Villa de Ciudad Juárez con la CFE, por lo que se inició el proceso de entrega recepción con la Comisión de Agua del Estado de Durango (CAED), responsable de su fiscalización.

Casas explicó que para el óptimo funcionamiento de los pozos, se les da mantenimiento cuando el personal especialista así lo determina.

"Los fierros son fierros y prácticamente trabajan día y noche para dar el servicio; (entonces) por medio de los nuestros personal que checa los pozos nos indican cuándo darle servicio y cuándo no", explicó el titular.

El más reciente, dijo, fue el mantenimiento que se le dio al pozo Villa Jardín, ubicado en el sector habitacional del mismo nombre. Estos trabajos dejaron sin el servicio a varios sectores por al menos tres semanas.

"En Villa Jardín ya se restableció ya tenemos agua y pues gracias a Dios", dijo el titular, quien explicó que durante año no se le dio mantenimiento necesario.

Los pozos San Fernando 2, 3, 4, 6 y 7, también recibieron mantenimiento recientemente.

Otro de los problemas a los que se ha enfrentado el sistema, son los "apagones" de energía. Casas explica que dependen de la CFE, debido a las altas y bajas en de energía.

"Y eso nos afecta porque saca prácticamente los pozos de servicio", dijo el titular, quien detalló que "los pozos tienen un sistema que prácticamente sienten cuando se hace un corto, un regulador, se paran para no tener un daño. Se le pidió a la CFE que nos echara la mano con otra línea para no sobrecargar la línea con la que estamos con los pozos".

Sobre la perforación de un nuevo pozo, el funcionario dijo que comenzarán las pruebas y exámenes para saber en qué área se podría extraer agua, labores que se encarga el geólogo del sistema.

"Hay que buscar perforar otro pocito", dijo Casas, quien reconoció que actualmente no es tan necesario pero "sí hay que ir previniendo". La perforación del nuevo pozo no requeriría un nuevo permiso por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua. "Nosotros tenemos unos títulos de concesión, no lo tenemos por pozos sino por gasto, entonces estamos sobrados por esta cuestión. Será entonces con ese remanente que se lleve a cabo la perforación", explicó.

En el mes de junio, el Sapal habilitó una nueva línea de contacto para la recepción de quejas, a fin de atenderlas de forma rápida y efectiva. La línea es 871-262-3269.

De acuerdo con Casas, debido a las reparaciones que sufrió el pozo Villa Jardín hace unos días, el número de quejas subió hasta 30 a 35 entre llamadas y mensajes de WhatsApp, sobre todo para reclamar el desabasto de agua.

Por su parte, Ángel Luna, regidor por Acción Nacional (PAN) y miembro del Consejo de Sapal, dijo que los problemas son los mismos que se han presentado año con año.

Asegura que el municipio que más agua tiene en la región Laguna es Lerdo, sin embargo la operatividad del Sistema no es la mejor.

Explica que cualquier falla en uno de los 11 pozos "deja sin agua a media ciudad", situación que dice, habla de la falta de capacidad del sistema.

"Siempre nos dicen que es por una falla en el sistema eléctrico, eso es año con año", comentó el regidor, quien pidió que se invierta en esas problemáticas y sobre todo para evitar que una falla en uno de los pozos afecte a toda la zona urbana de Lerdo.