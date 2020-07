COVID-19 y salud mental preocupan a Steve Aoki

El DJ estadounidense Steve Aoki es realista ante la situación que vive el mundo a causa de Covid-19 y pasa a la acción.

Con su Aoki Foundation busca ayudar a las personas que sufren mentalmente por el encierro y todas las adversidades, mientras que con su música apoya a los eventos que se hacen por streaming para entretenerlas.

"He podido hablar con expertos, médicos del tema, que se preguntan si aislarse puede generar problemas mentales; la gente puede tener esta clase de problemas cuando se da cuenta que no puede comunicarse, muchas personas están solas en casa, así que tengo una fundación que se dedica al cerebro humano, ahí tenemos la oportunidad de platicar y ayudar con las cosas que necesitan, como medicinas y tratamientos", dijo Steve Aoki.

"Este tipo de investigaciones me interesan tanto y creo que muchas personas pueden aprender acerca del tema", expresó el artista; este interés despertó después de que murió su padre Hiroaki Rocky Aoki en 2008 al sufrir de cáncer cerebral, su curiosidad creció en torno al tema y se obsesionó con la neurociencia cognitiva.

Así que, usando el poder que tiene como figura pública, intenta ayudar con donaciones a investigadores del tema; además, el músico ha buscado involucrarse en las causas sociales que se hacen con los conciertos por streaming y ahora desea apoyar la reactivación de la industria del entretenimiento con el primer festival que se hará de música electrónica y que se transmitirá este fin de semana por las plataformas digitales.

"Esto será increíble, fenomenal, esta experiencia realmente te volará la cabeza. El mayor reto es que es algo virtual, no es un festival en vivo", expresó.

"Veo que Tomorrowland siempre se arriesga en la manera de ofrecer y mejorar la experiencia para que te puedas escapar de la realidad, mantienen un programa lleno de magia que te sorprende cada año, en este caso lo más importante será la parte visual, así que los escenarios son enormes, fuera de la imaginación, son cosas que sólo se pueden hacer en este festival, el público detrás de la pantalla podrá gritar y cantar", ahondó.

Pueden ser meses, pero también años para que los festivales masivos regresen a ser lo que eran antes, por eso el DJ aboga por el realismo, la aceptación y pasar a la acción.

"Debemos ser muy realistas porque no sabemos lo que sucederá mañana, cuándo o cómo regresarán los festivales, ojalá sea el próximo verano, yo aún creo que el streaming y ver espectáculos en vivo a través de la tele seguirán siendo la mejor opción, porque ahora tenemos la tecnología, los sistemas para hacerlo y han sido muy demandados por las personas, la gente puede ver el evento de donde sea", señaló.

Además exhorta a las personas a usar cubrebocas y seguir las indicaciones pertinentes para frenar en lo posible los contagios.

"No puedo creer que mucha gente en el mundo siga sin creer que esto existe; no usan máscaras, no se protegen, aunque han dicho que los cubrebocas no funcionan, yo pienso que hay que hacer lo posible por tratar de frenar los contagios de cualquier manera que sea posible, lava tus manos, usa máscara, guarda el distanciamiento social", exaltó.