Denuncia China que EUA Ingresó indebidamente a consulado

El ministerio de Relaciones Exteriores de China se quejó ayer sábado de que funcionarios policiales estadounidenses ingresaron indebidamente a su consulado en Houston, luego de que la sede diplomática recibió la orden de cerrar en una creciente disputa diplomática.

El ministerio no dio detalles, pero los agentes federales norteamericanos revisaron las puertas del consulado y se vio a un cerrajero trabajando en una cerradura el pasado viernes para poder ingresar, después de que los diplomáticos chinos abandonaron y cerraron el inmueble antes de las 16:00 horas, el plazo para cerrar.

Estados Unidos ordenó el martes el cierre del consulado en 72 horas, alegando que agentes chinos habían tratado de robar datos médicos y de investigaciones en instalaciones en Texas, incluido el sistema médico de Texas A&M y el Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas en Houston. Beijing respondió ordenando a Washington que cerrada su consulado en la ciudad china de Chengdu.

Las relaciones entre Estados Unidos y China han caído a su nivel más bajo en décadas en medio de conflictos sobre comercio, tecnología, Hong Kong, acusaciones de espionaje y quejas de abusos contra musulmanes chinos.

"En cuanto a la entrada forzosa de la parte estadounidense en las instalaciones del Consulado General de China en Houston, China expresa una fuerte insatisfacción y una oposición decidida", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado. "China dará una respuesta adecuada y necesaria a esto".

La declaración decía que el consulado de Houston es propiedad de China y que, según los tratados diplomáticos, los funcionarios estadounidenses no tenían derecho a ingresar.

En Chengdu, varios espectadores tomaban fotos ayer sábado fuera del consulado de Estados Unidos, mientras policías con camisetas y mascarillas montaba guardia en la acera y en una calle cerrada frente al recinto amurallado.

Se vio un autobús ingresando al consulado, pero no hubo muchas otras señales de acción.

El viernes, la policía detuvo a un hombre después de que prendió petardos fuera del consulado alrededor de las 19:horas, informó la policía de Chengdu en redes sociales. Agregó que el hombre recibió una amonestación verbal.

Singapurense se declara culpable de espionaje

Un ciudadano singapurense se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de espiar para el Gobierno chino, según recogen este sábado los medios, en un nuevo episodio dentro de escalada de las tensiones entre ambas potencias.

El Departamento de Justicia señaló que el singapurense Wei Yeao, también conocido como Dickson Yeo, reconoció que había establecido una compañía falsa de consultoría para recabar información sobre el gobierno de EUA y empleados militares en una comparecencia ante un tribunal del Distrito de Columbia en Washington.

“El Gobierno de China emplea una variedad de duplicidades para obtener información sensible de estadounidenses no conscientes”, indicó John C. Demers, fiscal asistente de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

“Yeo era clave en una de esas tramas, al usar páginas web dedicadas a la expansión de red de contactos profesionales y una empresa de consultoría falsa para atraer estadounidense que pueden ser de interés al gobierno chino”, agregó Demers.