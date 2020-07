Pide IP poner atención a vialidades con zanjas en Torreón

Ante las lluvias que ocurrieron el pasado viernes en la noche, empresarios solicitan que se ponga atención en las vialidades que presentan zanjas debido a la instalación de colectores por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, Luis Cuerda Serna, informó que los empresarios afiliados al organismo reportaron pocos daños en la infraestructura de sus negocios, pero se mostraron preocupados por la infraestructura urbana, al tener pronósticos de más lluvias para los siguientes días. Fueron aproximadamente 20 milímetros de lluvia los que se registraron durante la noche del viernes, acompañada de fuertes vientos y una tormenta eléctrica, ocasionando incluso la caída de granizo en municipios cercanos.

"Lo único que nos reportaron fue la falta de energía eléctrica al momento en que se registró la lluvia, encharcamientos en algunos lugares donde se ubican empresas, sobre todo en la zona Centro, pero de ahí en más no hubo afectaciones fuertes. La energía eléctrica se restableció relativamente rápido y la afectación que nos reportan no fue mayor. Hay que esperar, porque los pronósticos son un poquito complicados para lunes y martes, por lo que vamos a estar al pendiente", explicó Cuerda.

Tomar precauciones es hoy la prioridad para los empresarios laguneros, sabiendo que los reportes meteorológicos apuntan a más lluvias y la ciudad podría sufrir fuertes afectaciones: "si bien es cierto, nos hemos preparados por las lluvias que eran atípicas y ya no son tan atípicas en la ciudad, estamos conscientes de ello, continúan las afectaciones de los encharcamientos y las autoridades deben seguir trabajando en los colectores y en restablecer las vialidades que regularmente son las más conflictivas", apuntó.

En diversas zonas de la ciudad, la lluvia ocasionó que se abrieran zanjas donde se instalaron colectores para el drenaje pluvial, lo que sí ocasiona preocupación en el sector empresarial: "sabemos que hay áreas abiertas en distintas zonas de la ciudad y ahí sí, en específico, es una generación de problemas, de una afectación directa a los negocios involucrados porque la gente no va tan fácil a esos lugares, no asisten, no tienen la misma afluencia, ahí sí pedimos que se restablezca de la mejor manera, pero también somos conscientes de que esto es algo necesario y va a evitarnos dolores de cabeza en encharcamientos y pérdida del pavimento en un futuro".

La preocupación de los afiliados a la Canaco Torreón, por tener una ciudad más digna en cuanto a los servicios básicos de movilidad, radica en la posibilidad de ser una zona más atractiva para atraer inversión externa, en beneficio de los laguneros.