'Se nos vino el mundo abajo', narra menor diagnosticada con COVID-19

Durante 40 días, una ventana de su casa fue el medio por el que Linda tuvo contacto con su familia. A sus 13 años fue diagnosticada con COVID-19, padecimiento que dice es real y que hoy vive para contar su experiencia. Los nombres fueron cambiados a solicitud de las involucradas ante el temor de sufrir algún tipo de agresión.

Lorena cuenta que todo ese tiempo fue muy duro como mamá, sobre todo porque dos de sus hijas corrían peligro. Por un lado, Linda se enfrentaba con una enfermedad nueva de la que no sabía si saldría con vida y por el otro lado, su otra hija se encontraba con ocho meses de gestación cuando la mala noticia llegó.

Ambas cuentan que fue una salida al Centro de Salud de su comunidad donde pudo haber contraído el virus, pues siempre extremaron precauciones para no llevarlo a casa y exponer al bebé que estaba por nacer ni a la futura madre.

Lorena cuenta que se le hizo fácil pedirle a Linda que acudiera al Centro de Salud por unas medidas para su otra hija.

Ocho días después, los primeros síntomas aparecieron. El primero fue un intenso dolor de cabeza, que según cuenta la menor, al acudir con el médico le fue diagnosticada una migraña, pero el dolor persistió. Al día siguiente, el sentido del gusto se perdió.

"Un día llegamos a comer y me sabía la comida rara. La dejé y fui por unas papas y me las iba a comer y también me olían raro, fue cuando pensé que algo había raro. Me alteró el olfato, no sabía qué era, a lo mejor y es mental, pensé", cuenta.

Dichos síntomas alertaron a su madre, quien también es trabajadora de la Salud. Al consultar con una amiga doctora, le dijo que era necesario que se hiciera la prueba, y así fue. Acudieron al Hospital General de Gómez Palacio, donde días después, le informaron que era positiva a COVID-19.

"Cuando nos dieron los resultados, se nos vino el mundo abajo, porque en ese momento, (pensé) qué voy hacer, la va librar mi hija, en eso piensas. El miedo existió, porque no sabes si tu hija va a vivir o será algo leve nada más".

La reacción de su hija, dice, fue muy madura. "No te preocupes, no llores, no pasa nada, se pasarán rápido los 14 días", le respondió Linda a su madre.

De inmediato, acondicionaron su cuarto para mantenerla aislada, pues su otra hija también corría peligro. Dos días después, todos los familiares con los que tuvo contacto se sometieron a una prueba COVID, la cual dio negativo para todos.

Pasaron cerca de 20 días para la segunda prueba. Para hacerlo, Lorena sacó a su hija por la puerta trasera. Subió a su hija en la parte trasera de su auto y durante todo el camino no hablaron ni una sola palabra, ante el riesgo que eso representaba. La prueba tardó. Una vez más fue positiva.

Esta vez, la reacción de Linda fue diferente, pues la desesperación comenzó a apoderarse de ella. Ambas lloraron y solo les quedó verse a través de esa ventana y colocar sus manos sobre el cristal en señal de no perder la fe.

Para hacer más llevadero su aislamiento, Lorena hacía videollamadas a su hija para comer todos en familia. "Jugábamos a la lotería frente a la ventana para poder convivir".

Había días muy tristes para Linda, en los cuales la cortina de esa ventana permanecía cerrada. Solo cuando la música se escuchaba detrás de su puerta, era una señal de que estaba alegre.

Después de 40 días vino una tercera y última prueba. Hasta ese día, la puerta de su recámara se abrió una vez más, pero esta vez para poder abrazar a su madre y a su padre, quienes la esperaban con pancartas con la leyenda "venció al coronavirus".