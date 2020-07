Acumula Torreón protestas por escasez de agua en distintos sectores

El 2020 no ha estado exento de problemas de falta de agua para las diversas colonias de Torreón. Tal como ha ocurrido en los últimos años ocurrieron fallas en equipos, apagones eléctricos y otras situaciones que han generado que colonias enteras sufran por la falta del líquido en plena pandemia y en coincidencia con la temporada de mayores temperaturas.

Reflejo de ello han sido las múltiples protestas y manifestaciones que han realizado vecinos de casi todas las zonas, desde las residenciales en el sector norte, hasta las populares del oriente, sur y poniente, todos con reclamos hacia el Gobierno municipal y su sistema de aguas y saneamiento, el Simas Torreón. Las quejas en áreas de la periferia además alcanzan al Simas Rural, organismo estatal que sigue registrando diversas problemáticas técnicas y operativas que hacen de sus usuarios un universo mayor para la problemática de la distribución del agua potable.

Respecto al organismo municipal, las autoridades iniciaron en octubre de 2019 un programa de mantenimiento en 47 fuentes abastecedoras de agua potable en la ciudad. Para ello se dispuso de una inversión de alrededor de 16 millones de pesos, recursos que habrían de garantizar que se tuvieran los trabajos necesarios para no sufrir fallas que derivaran en poca presión o escasez de agua en los diversos sectores.

Con el paso de los meses las autoridades del Simas Torreón informaron sobre los avances en dicho programa y en los arreglos necesarios para que la red de distribución tuviera la eficiencia necesaria de cara a la temporada de mayor demanda, pero antes una problemática estalló a nivel mundial, la pandemia del COVID-19.

Ante la pérdida de empleos y la necesidad de aseo en negocios y viviendas, el Simas Torreón dispuso de un periodo de gracia para no cortar el servicio a deudores en marzo pasado, además se dio por suspendido de forma provisional el programa de mantenimientos, con el objetivo de no bajar la presión de agua en los sectores de cada bomba en cuestión.

Fue entonces que con el aumento en la demanda por el confinamiento y las altas temperaturas iniciaron las protestas, de los primeros sectores en reportar escasez de agua potable fueron San Agustín, Los Viñedos, Santa Bárbara, Frondoso y San Luciano, entonces el Simas Torreón argumentó que se trataba de fallas que le correspondían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luego llegaron protestas de mayor intensidad, incluso con bloqueos de vialidades, en Valle La Rosita, Zaragoza Sur, Campo Nuevo Zaragoza, Nueva Laguna Sur y Norte, además de diversos puntos del poniente. Como justificación ante la falta de agua se argumentaron diversas situaciones, desde fallas en los propios equipos, en el propio sistema de conducción e incluso nuevamente apagones de la misma CFE, como alternativa se otorgaron servicios de pipa mientras se solucionaban los problemas en cada sector.

"Somos negocios de muchos años aquí, hemos hablado muchísimas veces al Simas y solamente nos dicen que van a venir a revisar, que ya tienen el reporte, nos cobran una tarifa comercial carísima y pues nos dan aire. Tengo meses sin agua, meses que tengo que pedir a los vecinos con bomba que me regalen o me vendan una tina para poder tener limpio, literalmente nos están vendiendo aire y no es justo", reclama Juan Manuel García, propietario de una papelería en la calle Campo de Violetas, en Campo Nuevo Zaragoza.

Respecto a los reportes de falta de agua, tanto de meses anteriores, como los recientes, el titular de la gerencia técnica del Simas Torreón, Raymundo Rodríguez, señaló que es necesario que las personas precisen su dirección para determinar si existe una falla específica en cada vivienda, o bien, se trata de un tema generalizado y en cuyo caso se aplicarán las acciones que correspondan.

No obstante, admitió que hasta este mes de julio se sigue entregando agua potable por tandeo (horarios específicos) en algunos sectores, ante el aumento en la demanda y la limitada disponibilidad de fuentes de abastecimiento.

"Sí seguimos tandeando, sin embargo tenemos más tiempo ahora con las lluvias para que sigan suministrando agua… Estamos con esa mecánica en el suroriente y alguna parte del poniente de la ciudad sobre todo. En el Centro estamos tandeando el agua de ocho a diez horas", señaló Rodríguez.

Respecto al tema específico de Campo Nuevo Zaragoza, el funcionario se comprometió a entregar un nuevo pozo de agua para esta semana. Tendrá un gasto aproximado de 15 litros por segundo, que aunque es "poca" la cantidad comparada con otros pozos, sí servirá para aumentar el gasto de agua que se entrega en los domicilios del sector, uno de los más poblados y con mayor actividad comercial de tipo popular en el municipio.

La falta de agua sin embargo no es un tema nuevo y que requiera soluciones de corto plazo, para ello se tiene pendiente la construcción de una planta potabilizadora desde las presas de La Laguna de Durango, líquido que además pasará por un acueducto que surtirá a las ciudades de la región, incluyendo a las que pertenecen a Coahuila, esto permitirá consumir agua de calidad y que los mantos en la zona urbana tengan una recarga adecuada.

"Es una realidad que no podemos negar, este proyecto podría ayudarnos en el corto, mediano y largo plazo, para eso tenemos que enfocarnos en los organismos locales para poder eficientar la entrega de agua, que no se nos vaya en fugas, en tomas irregulares y en otras cuestiones similares…Creo que el Simas lo está haciendo, pero sin duda alguna necesitamos ayuda federal. Si seguimos sacando agua de pozos nunca vamos a terminar con los problemas de baja presión", lamentó el titular de la Comisión de Agua Potable en el Cabildo de Torreón, Esteban Soto.