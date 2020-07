Kanye West se disculpa con Kim Kardashian por 'ventilar' su privacidad

Luego de que esta semana el rapero estadounidense Kanye West revelara durante su primer 'rally' de su supuesta postulación a la presidencia de los Estados Unidos que él y su esposa planeaban abortar a su primera hija, West envió una disculpa pública a Kim Kardashian.

"Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era privado. No la protegí como ella me ha protegido a mi. A Kim, quiero decirte que sé que te lastime. Por favor perdóname. Gracias por siempre estar para mi.", escribió en el mensaje.

Actualmente el músico de 43 años de edad se encuentra 'resguardado' en Wyoming, Estados Unidos en una cabaña donde ha sido visitado por amigos, entre ellos Justin Bieber, luego de que se presumiera que la escena que vivió durante su evento fue un ataque a raíz de su bipolaridad.

Por su parte, Kim publicó hace un par de días un mensaje a fans y medios de comunicación para pedirles ser empáticos y sensibles con su esposo pues la salud mental es algo serio que no debería tomarse como un juego u objeto de 'chismes'.