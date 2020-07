Atiende nuevo HG de Gómez Palacio a ocho contagiados de COVID-19

A una semana de que entrara en operación para atender la contingencia del coronavirus, el Hospital General COVID-19 número 8 de Gómez Palacio ha atendido a ocho pacientes, de los cuales solo cinco han requerido hospitalización dada su condición.

Aunque es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien está a cargo de su operatividad, la Secretaría de Salud del Estado de Durango ha informado sobre el número de pacientes que han ingresado.

Hasta ayer se tenían contabilizados ocho pacientes atendidos, de los cuales solo cinco requirieron ser hospitalizados, uno de ellos proveniente del vecino estado de Coahuila.

El resto es referido de los municipios de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. Según el informe, ninguno ha requerido apoyo con soporte ventilatorio.

Cabe recordar que horas después de su puesta en marcha el hospital COVID recibió a su primer paciente referido del Hospital General de Gómez Palacio.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el nuevo hospital es una institución de apoyo para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ISSSTE y cualquier otro que se encuentre rebasado en cuanto a capacidad.

También brinda apoyo a las instituciones de salud del vecino estado de Coahuila que se encuentren en dichas condiciones.

La Secretaría de Salud mantiene el llamado de que si una persona no ha sido diagnosticada con COVID-19 y presenta algunos síntomas, no acuda directamente, ya que solo se recibirán pacientes que hayan sido diagnosticados como tales, salvo aquellos que ya manifiesten problemas severos para respirar o dolor intenso en el pecho; podrán acudir no solo al nuevo hospital sino a cualquier otro, dada la urgencia, sean o no derechohabientes.

Fue el pasado 17 de julio cuando se realizó la ceremonia de corte de listón con la presencia de Juan Ferrer Aguilar, director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y de los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

El evento se llevó a cabo tres años después de que la construcción del nuevo hospital terminara, a fin de atender la pandemia del COVID-19 en la región Lagunera de Durango y Coahuila.

En una primera etapa, operará al 50 por ciento, es decir, con 30 camas de terapia intensiva con sus respectivos ventiladores, y 30 camas de terapia intermedia. La institución cuenta con 120 camas censables y 90 no censables.

La inversión total fue de mil 100 millones de pesos, sumada a los aproximadamente 160 millones de pesos del acelerador lineal.

Hospitalización

