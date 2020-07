Detectan adeudos en Mercado Juárez

Detectan deudas en el Mercado Juárez por más de 100 mil pesos en el IMSS y la Secretaría de Finanzas, además de un embargo de las oficinas de la Unión de Locatarios.

Comerciantes del Mercado Juárez señalaron que hay irregularidades en sus cuentas y acusaron de malos manejos en la gestión del dirigente, Carlos Israel Llanas Elizalde, por lo que, en asamblea, determinaron la remoción de su cargo para evitar que siguieran incrementando las deudas.

En una nueva convocatoria, se nombró como secretaria general a Nora Angélica Encerrado Rodríguez. "El señor no quiere entregarnos el puesto, las finanzas, los reportes que tenga él del mercado, no quiere entregar nada, entonces, nosotros nos dimos a la tarea, como pudimos, de investigar los adeudos que se tienen", expuso.

Entre lo que se pudo recabar, se encontró un adeudo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que asciende a 118 mil pesos, así como unas multas de Finanzas, que van de julio de 2019 a enero de 2020, por 17 mil pesos.

Encerrado Rodríguez acusó a Llanas de omitir la gran mayoría de los pagos desde su ingreso, en octubre de 2018, por lo que el mercado enfrenta adeudos en servicios de agua potable, teléfono, y las oficinas presentan un embargo.

"Dejó el mercado en total abandono, entonces, queremos que el municipio ya nos reconozca como nueva mesa directiva porque no nos quieren reconocer, dicen que no es legal, pero todos los asuntos que se manejan aquí para las elecciones son internos", comentó, "no sé qué convenio tengan en el área de Plazas y Mercados".

Señaló que se han presentado los estados de adeudos que enfrenta el mercado, pues hay preocupación por las irregularidades que han detectado, además de que han surgido casos específicos, como el de una trabajadora del área de los sanitarios que cada semana tuvo retenciones por concepto de Infonavit y recientemente recibió un requerimiento del Instituto por adeudo, lo que incluso ya le generó un oficio de desalojo.

"Nosotros necesitamos una carta-poder del municipio, queremos saber dónde está todo ese dinero porque Llanas nos entregó un estado financiero donde hasta decía que le salíamos debiendo 2 mil 800 pesos, es ilógico", dijo.

Nueva mesa directiva

Asume control del mercado entre irregularidades: *Nora Encerrado Rodríguez indicó que para levantar una denuncia necesitan la carta constitutiva del mercado, que está en poder de los integrantes de la otra mesa directiva. *Considera que el Ayuntamiento debe voltear a ver el Mercado Juárez, pues únicamente se ha puesto atención al Mercado Alianza en la actual administración municipal de Torreón.