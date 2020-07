El país ya tocó fondo en la crisis económica: AMLO

Al informar que en lo va del mes de julio se han perdido 27 mil fuentes trabajo por el impacto económico generado por la pandemia, Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que en la última semana no se han registrado pérdida de empleos, por lo que, tras tocar fondo, manifestó, ya se inicia la recuperación económica del país.

El presidente indicó que según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en abril se perdieron 550 mil empleos, en mayo 340 mil y en junio 82 mil.

"Y hasta lo que va de julio la pérdida es solo de 27 mil empleos, y espero que terminemos el mes sin pérdida de empleos. ¿Por qué digo esto? Llevamos cinco días, toda la semana, sin pérdida de empleos diaria, es decir, se están recontratando trabajadores. Entonces esto me lleva a sostener que ya llegamos al fondo y va a ser una 'V' y que vamos ya saliendo, que vamos a comenzar a salir", comentó.

Además, luego que el Inegi reportó que el 93.2 % de las empresas que fueron afectadas por la emergencia sanitaria no recibió algún tipo de apoyo, el mandatario señaló que su gobierno ha inyectado recursos económicos "como nunca" y ejemplo de esto, apuntó, son los créditos a pequeños empresarios.

El Ejecutivo federal acusó que en sexenios pasados se rescataba a los de arriba y aprovechaban para robar.

"¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos inyectando recursos como nunca, solo que no se está haciendo como antes, que se rescataba arriba y aprovechan hasta para robar las crisis. El Fobaproa era eso, que convierten deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y es una carga financiera que estamos pagando".

"A mí me gustaría que me dijera, que me contestaran, en buen plan, ¿cuándo las pequeñas empresas habían recibido crédito de la banca comercial, cuándo? Ni existían para la banca comercial, y estos son créditos a tasa de interés del 5.5 % es la tasa del Banco de México. No hay una tasa más baja en un crédito, son créditos que se dan, que se entrega el dinero sin tramites burocráticos, a la palabra, tres meses de gracia y a partir de los tres meses comienzan a abonar alrededor de 800 pesos mensuales".