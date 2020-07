Benny Ibarra es amante de hacer teatro

Si bien es un cantante y compositor muy exitoso, Benny Ibarra tiene muy claro que el teatro es un espacio donde siempre quiere estar, aunque sea de manera virtual.

"Siempre lo digo, cuando terminó 'El hombre de La Mancha' se me acabó la terapia y entré en una minidepresión un par de meses porque ya no tenía a dónde ir a llorar, ya no tenía una Dulcinea con quien enamorarme, pero llegó Novecento y lo más enriquecedor es que no era nada más un personaje sino muchos, era entrar en el trompetista, el capitán del barco, fue cambiar de piel literalmente de una frase a otra, esto te enriquece como persona", señala Ibarra.

Novecento es una obra escrita por el italiano Alessandro Baricco, en ella narra la historia de un virtuoso pianista que nace y muere dentro del trasatlántico Virginian en los primeros años del siglo pasado.

Novecento descubre el mundo dentro de los límites físicos del barco y de las 88 teclas del piano.

Benny compartirá esta conmovedora obra de manera online, en una función en vivo desde el escenario de La Teatrería este sábado 25 de julio, en una transmisión con calidad de alta definición para que el espectador disfrute de cada detalle de esta puesta en escena, para eso, Benny tendrá cuatro cámaras siguiéndolo, además del trabajo del iluminador, el diseñador de audio y el escenógrafo, que buscan dar una experiencia lo más cercana posible a estar en una butaca de teatro.

"Como que la pandemia nos mandó un poquito hacia el futuro a marchas forzadas. Yo creo que esta forma de hacer teatro permanecerá, porque el instinto tanto de actores como de productores y demás gente de teatro, es extrañar la alquimia, la vibra que se genera en un espacio confinado recibiendo la energía de la gente, que todos sabemos es irremplazable, pero esta es una nueva realidad y una manera de llegarle a muchas personas simultáneamente, y tanto como creativos como audiencias tenemos que ir puliendo la forma de hacer que el teatro llegue a las personas a través de este medio que estamos generando".