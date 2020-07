Se duplican contagios en Central de Abastos

Se duplicaron los casos de personal infectado con COVID-19 en la Central de Abastos de Torreón.

La Unión de Comerciantes señaló que todos están controlados y que no brotaron en el mercado, sin embargo, se han reforzado las medidas sanitarias en locales y los filtros de acceso para prevenir el virus.

"Desafortunadamente, como espacio público que somos, nos han pegado bastante los contagios, iniciamos con un conteo de ocho que nos avisaron, ahorita ya son más, alrededor de 15 a 17 casos, pero se siguen tomando las medidas, todos están atendidos, no están en el mercado definitivamente y las personas que comentamos en un inicio ya están recuperadas", expuso Enrique Sandoval Alvarado, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de La Laguna.

Señaló que en el mercado se busca seguir brindando los servicios, por lo que se han reforzado las campañas de uso del cubrebocas y demás medidas para la prevención del COVID-19; se ha enfatizado en que no se debe llevar niños, adultos mayores ni mujeres embarazadas, además de proporcionar gel antibacterial en cada entrada. "Tenemos filtros con gel y toma de temperatura, queremos que la gente entienda que es una cuestión normal, de la nueva normalidad, que debemos todo mundo estar cumpliéndola, en cuanto salgamos de casa, tenemos que hacerlo", comentó.

Sandoval Alvarado explicó que el Mercado de Abastos en Torreón tiene una afluencia de cinco mil personas diarias, aproximadamente, entre semana, mientras que sábado y domingo se eleva hasta las siete mil personas.

Por su parte, Rubén Rocha, presidente de la Asociación de Comerciantes de Plaza Abastos, señaló que la alimentación es una necesidad básica de la población y, como tal, se ha mantenido la operación de los mercados, que han contado con ventas similares a la temporada regular en esta pandemia.

"Al tener esa responsabilidad, desde un principio tomamos las medidas adecuadas", indicó, "en mi caso particular, tengo 100 trabajadores y solo hemos tenido un caso, pero no fue dentro de las instalaciones sino que fue adquirido por la hija de una de nuestras trabajadoras".

En este sentido, dijo que los casos de COVID-19 que se han reportado en el mercado no han brotado de ahí, además de que se han controlado, por lo que no han tenido que parar operaciones por la falta de personal.

"La gente muchas veces no llega sensibilizada de usar cubrebocas, de no llevar niños ni adultos mayores, entonces, al negarles el acceso es cuando tenemos el problema (en los filtros)", comentó, "hay confrontación, hay enojos, hay una frustración, entonces, falta una sensibilización de afuera para llevarla a los comercios, porque nosotros no tenemos autoridad para confrontar a la gente".