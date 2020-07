Busca dar luz a sus fanáticos

La super estrella multiplatino global, Jason Derulo estrenó su muy esperado nuevo sencillo, Take You Dancing, disponible en todas las plataformas digitales y servicios de streaming.

La sensual canción de inspiración latina es acompañada con un video oficial para bailar en Tik Tok, que se puede ver en YouTube.

"En estos tiempos, todos necesitamos canciones que nos eleven el espíritu", señala Derulo de su último sencillo.

"Esperemos que Take You Dancing pueda ser la luz en estos días difíciles", agregó en un comunicado enviado por su casa disquera Warner Music.

Actualmente destacado en la portada de la playlist New Music Daily de Apple Music, Take You Dancing fue anunciada por primera vez por Derulo, con una serie de publicaciones en redes sociales, dirigido a sus millones de seguidores.

Con cerca de 30 millones de seguidores, Derulo se encuentra actualmente entre las 20 mejores estrellas de TikTok y el músico más popular y activo con más ventas dentro de la plataforma.

Take You Dancing marca lo último de una serie de lanzamientos exitosos de Derulo, incluidos los favoritos actualmente como: Don't Cry For Me junto a los DJs Alok y Martin Jensen y el clásico Coño en colaboración con Puri y Jhorrmountain, este último apareciendo con más de 14 millones de videos en TikTok.

Además Savage Love en colaboración con Jawsh 685 que ha demostrado ser la sensación del verano en todo el mundo, cuenta con más de 100 millones de streams globales y contando.

La canción ya alcanzó el número uno en Irlanda, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Escocía, Suecia, Suiza, y el Reino Unido- el cual es el quinto sencillo número uno de Derulo en este país. Además, el reciente video oficial de Savage Love cuenta con más de 22 millones de views solo a través de YouTube.

Jason Derulo, una verdadera potencia multiplataforma, sin duda se encuentra entre los mejores artistas pop y urbanos de esta o cualquier otra época, con 11 sencillos con certificaciones Platino, más de 12 mil millones de streams globales combinados, cerca de seis mil 500 millones de views en YouTube, y las ventas mundiales de sencillos superan los 190 millones.

El talentoso cantante, compositor, bailarín y artista, primero atrajo elogios a través de colaboraciones de composición con íconos con los cuales compartía mismos intereses como Lil Wayne, Pitbull, Diddy, y Sean Kingston.

Derulo inicio su notable carrera en solitario con el cinco veces platino Whatcha Say en 2009 y desde ahí nunca miró hacia atrás, lanzando cinco aclamados álbumes y una épica serie de éxitos, de los cuales se incluyen: In My Head, Ridin' Solo, Talk Dirty (Feat. 2 Chainz) y Want You To Want Me los cuales recibieron cuatro veces la certificación Platino por parte de la RIAA.

Los éxitos adicionales Platino y Multi-Platino, incluyen el tres veces Platino Wiggle (Feat. Snoop Dogg), el dos veces platino Swalla (Feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) y Trumpets y las canciones certificadas Platino Don't Wanna Go Home, It Girl, The Other Side y Marry Me.

Como si todo esto no fuera suficiente, Derulo ha sido un artista destacado, creando éxitos internacionales con estrellas tan diversas como Pitbull, Florida Georgia Line, Little Mix, Flo Rida, Gucci Mane y Sofía Reyes.

Entre sus innumerables logros profesionales, Derulo se encuentra entre las estrellas más importantes en las redes.