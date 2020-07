Grey´s Anatomy tocará tema de COVID-19

A lo largo de la pandemia del coronavirus, una de las series más vstas ha sido Grey's Anatomy, la producción originalmente estrenada por ABC y retransmitida en Latinoamérica por Sony, y que está disponible en el catálogo de Netflix.

Protagonizada por Ellen Pompeo (Meredith Grey), la serie cuenta con 16 temporadas (solo 15 están disponibles en el servicio de streaming) y sus responsables ya piensan en la número 17, la que inevitablemente abordará la pandemia del coronavirus.

"No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas", aseguró Krista Vernoff, productora ejecutiva de "Grey's Anatomy".

De acuerdo con Entertainment Weekly, Vernoff reveló que los escritores de la serie se están reuniendo con médicos de la vida real, quienes han compartido sus historias sobre cómo han lidiado con el Covid-19.

"Todos los años, los médicos vienen y nos cuentan sus historias, y generalmente nos cuentas sus historias más divertidas o más locas. Este año se ha sentido más como una terapia", explicó Vernoff, quien agregó que ha sido "realmente doloroso" escuchar sobre el sufrimiento de los pacientes y los trabajadores de la salud durante la pandemia.

La productora ejecutiva aclaró que precisamente debido al coronavirus, la temporada 17 de Grey's Anatomy todavía no comienza a grabarse.

Es por esto que han aprovechado este tiempo para pensar cómo complementar el humor y romance que caracterizan a la serie, con historias que calificó como "realmente dolorosas".

Grey's Anatomy fue creada por Shonda Rhimes y narra el día a día de los cirujanos de un hospital de Seattle (Estados Unidos).

Se estrenó el 27 de marzo de 2005 y 15 años después sigue siendo muy popular.

La serie ha alcanzado un gran éxito comercial y elogios de la crítica.

El primer episodio fue visto por 16.27 millones de espectadores, y el final de la primera temporada atrajo a 22.22 millones de espectadores. La segunda y tercera temporada recibieron los índices de audiencia más altos, captando 19 millones; alcanzando el mayor número de audiencia con el episodio It's the End of the World, de la segunda temporada, el cual fue visto por 38.1 millones de espectadores.