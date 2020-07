Piden ayuda para operar de urgencia a Axel, lagunero con tumor cerebral

Axel Zamarripa tiene 19 años de edad y recientemente le detectaron un tumor cerebral por lo que requiere de una operación de urgencia para evitar daños severos a su salud.

Su familia pide ayuda a los laguneros para costear los gastos que implica la intervención ya que el joven no cuenta con seguridad social y el procedimiento rebasa los 250 mil pesos en el medio privado.

Otra posibilidad que plantea su tía, Blanca Estela Zamarripa Arredondo es que alguna institución pueda colaborarles para que la cirugía de Axel pueda realizarse en una clínica pública, ya sea perteneciente a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila o en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del IMSS en Torreón.

La familia de Axel dice que el joven siempre contó una salud “envidiable” pero que desgraciadamente, todo comenzó hace más de un año con una crisis convulsiva que en ese entonces, pudo superar.

No obstante y con el paso del tiempo, el estudiante de licenciatura en Diseño Gráfico empezó con dolores de cabeza intensos e insoportables y hace un mes y medio, volvió a tener una convulsión. Después de ser revisado por un neurólogo y de que se le practicaran algunos estudios, se llegó a la conclusión de que tiene un tumor en el lado izquierdo de su cerebro.

Blanca Estela dice que Axel siempre ha sido un jovencito muy valiente y con un espíritu fuerte y que tras el diagnóstico médico, ha recibido el cariño y la solidaridad de sus amigos y familiares además de gente que sin conocerlo, se ha sumado a la causa.

Las personas que deseen colaborar para que Axel pueda ser operado de urgencia pueden realizar un depósito a la cuenta Bancomer: 4152 3136 6593 8127 a nombre de Blanca Belem Carranza Zamarripa. También se pueden comunicar a los teléfonos: 8713474122 y 8717874977 o ingresar a la página de facebook: Unidos x Axel.

“Hay muy gente muy linda, muy bondadosa que nos está apoyando, pareciera que no nos va a llegar nunca pero lamentablemente no es así, hoy por nosotros y mañana por ustedes, estamos buscando por todos los medios, la gente que guste donar, aunque sea un peso es bienvenido. También puede ser que nos ayuden para contactar a algún médico, que vea nuestro caso, seguir buscándole para ver si hay un equipo de doctores que no nos cobre tanto”, expresó su tía quien ha acompañado en todo momento a Rocío, la madre del joven.