Así ha sido la evolución de Taylor Swift a lo largo de los años

La cantante y actriz, Taylor Swift, se encuentra actualmente promocionando el lanzamiento de su nueva producción musical titulada "Folklore". El concepto visual que la rubia de 30 años presenta en sus redes sociales, refleja un regreso a lo natural, a lo orgánico, libre de posturas.

Inevitablemente, no podemos dejar de pensar en cómo ha evolucionado Taylor a lo largo de su carrera que comenzó en el año 2004, no solo a nivel profesional convirtiéndose en una artista consagrada y multipremiada, sino también en lo personal y, de una manera muy positiva, en su imagen y estilo, conservando siempre ese halo angelical y muy femenino.

Si quieres saber de qué hablamos sigue leyendo y acompáñanos a dar un viaje a través del tiempo y de la evolución de estilo, en sus momentos más destacados, de la consentida de muchos: Taylor Swift.

2006

Aunque su carrera comenzó en 2004, no fue hasta el año 2006 que esta rubia nacida en Pensilvania, Estados Unidos, comenzó a aparecer públicamente en alfombras rojas no solo como invitada especial sino también como ganadora de premios. Su estilo inicial iba de la mano de su estilo musical, el country. De ahí, a lucir su cabellera natural de largos rizos, poco maquillaje, y ropa fresca, holgada, de estilo campestre, como este vestido tipo pañuelo. Las botas vaqueras eran un must en su estilo de vestir.

2007

En la alfombra roja de los CMA, la cantante, manteniendo aún sus rizos, lució un vestido dorado muy al estilo de "La bella y la bestia". En el momento, no fue considerada una de las mejor vestidas, pero por su corta edad y comienzo en este mundo del espectáculo y la moda, era un look totalmente aceptable.

2010

Qué agradable sorpresa fue ver a Taylor aparecer en la alfombra roja de los premios American Music Awards, con un nuevo look que consistía en un pelo completamente liso y con un flequilo largo. Un hermoso vestido corto de lentejuelas del diseñador Collette Dinnigan, y acompañó con unos zapatos de Jimmy Choo y un maquillaje smoky que la hizo ver muy sexy y más madura.

2011

Para este año la cantante ya había ganado mucha fama, por lo cual fue invitada a la edición de la MET Gala de ese año. Aunque tenía un maquillaje sencillo de ojos ahumados y labios rojos, el pelo recogido le dio más glamour y elegancia complementando con un vestido largo con cola que la hizo lucir impactante.

2013

¡Oh La La! Ya esta no es la niña que conocimos hace algunos años. Para la premiere de One Chance, la cantante decidió lucir un hermoso vestido blanco ceñido al cuerpo con un sensual escote que acentuaba su hermosa figura con una moderna cola de caballo.

2014

Con un hermoso corte bob, la cantante comienza a entender que puede lucir lo que quiera ya que siempre le quedará muy bien. Como esta falda tipo lápiz y un top streapless con péplum.

2015

En los MTV Video Music Awards llevó un look muy diferente a lo que acostumbramos a ver en ella. Un crop top manga larga y un pantalón slouchy, súper moderno.

2016

Para la fiesta de la revista Vanity Fair de los Oscar de ese año, todos quedaron boquiabiertos con la máxima sensualidad de la cantante, llevando un vestido que no solo tenía una abertura lateral que le llegaba al mismo, sino también un escote profundo y una delicadas sandalias. Los accesorios le dieron el toque final que necesitaba.

2019

Para el estreno de la fallida Cats, donde participó Taylor, lució un elegante vestido largo con telas contrastantes y bolsillos a los lados. Aún mantiene su flequillo y sabe que los labios rojos le quedan súper bien.

2020

Para el estreno de su documental optó por lucir un jumpsuit y un abrigo de cuadros, muy al estilo inglés. Algo diferente pero muy moderno. Aquí se refleja la seguridad y madurez con la que ya cuenta Taylor.