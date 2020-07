Van ocho pacientes con COVID-19 atendidos en nuevo hospital de Gómez Palacio

A una semana de su puesta en operación, el Hospital General COVID-19 número 8 de Gómez Palacio ha atendido a un total de 8 pacientes contagiados, de los cuales sólo cinco han requerido hospitalización.

De esos cinco, según datos de la Secretaría de Salud en Durango, uno corresponde a un paciente referido del estado vecino de Coahuila, mientras que el resto tienen su residencia en Gómez Palacio y Lerdo.

Registros de la dependencia estatal señala que, ninguno ha requiero soporte ventilatorio, es decir, que hayan requerido ser intubados para mejorar su oxigenación debido al padecimiento.

Cabe recordar que horas después de su puesta en marcha, el Hospital COVID-19 recibió a su primer paciente referido del Hospital General de Gómez Palacio.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el nuevo hospital es una institución de apoyo tanto para el Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y cualquier otro hospital de la Secretaría, que se encuentre rebasado en cuanto a capacidad.

También brinda apoyo a las instituciones de salud del vecino estado de Coahuila, que se encuentre en dichas condiciones.

La Secretaría mantiene el llamado de que si una persona no ha sido diagnosticada con COVID-19 y presenta algunos síntomas, no acudan directamente, ya que sólo se recibirán a pacientes que hayan sido diagnosticados como tal, salvo aquellos que ya manifiesten problemas severos para respirar o dolor intenso en el pecho, podrán acudir no sólo al nuevo Hospital sino a cualquier otro dada la urgencia sea o no derechohabiente.